Tesla už nebude môcť používať termín autopilot, nemecký súd ho označil za klamlivý a zavádzajúci

Pomenovanie prevzali z leteckej terminológie

Tesla má rovnaký problém aj v USA

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

15.7.2020 - Nemecký súd rozhodol, že spoločnosť Tesla používa v súvislosti s jej systémom autopilota klamlivú terminológiu.Samotné slovo autopilot a tiež ďalšie marketingové materiály naznačujú, že vozidlo dokáže jazdiť úplne samostatne, čo však nie je pravda, uviedol súd s tým, že vodič musí stále dávať pozor na premávku.Tesla dostala zákaz ďalšieho používania týchto zavádzajúcich informácií. Nemecké zákony nepovoľujú jazdenie plne autonómnych vozidiel.Nemecká skupina Wettbewerbszentrale pre spravodlivú hospodársku súťaž namietala voči vyhláseniu spoločnosti Tesla z júla 2019, ktorá na svojej webstránke sľúbila "plný potenciál pre autonómnu jazdu", a to aj na diaľniciach. Tesla ďalej uviedla, že jej autá rozoznajú svetelnú signalizáciu a automaticky zastavia a takisto sa pohnú vpred.Mníchovský súd vyhlásil, že Tesla "použitím slova autopilot a ďalších výrazov naznačuje, že jej vozidlá sú po technickej stránke schopné jazdiť úplne samostatne".Spoluzakladateľ firmy Tesla na sociálnej a mikroblogovacej sieti Twitter napísal, že "Tesla doslova prevzala pomenovanie pre svoj systém autopilota z terminológie používanej v leteckej doprave".S výrazom "autopilot" mala firma problémy aj v Spojených štátoch.Vozidlá Tesla so zapnutým autopilotom už zapríčinili niekoľko dopravných nehôd, v jednom prípade napríklad vozidlo narazilo do betónovej zátarasy, pričom vodič zomrel. V inom prípade zas auto narazilo do stojaceho policajného vozidla.