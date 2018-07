Tesla už vyrobila týždenne 5000 áut typu Model 3

Elektroauto Tesla Model 3. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

San Francisco 2. júla (TASR) - Výrobcovi elektrických áut Tesla sa na poslednú chvíľu podarilo splniť cieľ, ktorým bolo vyprodukovať do konca 2. štvrťroka za týždeň 5000 vozidiel Model 3. Firma to nakoniec docielila, pričom posledné auto zišlo z výrobnej linky niekoľko hodín po polnoci v nedeľu 1. júla.Ako uviedla agentúra Reuters, šéf spoločnosti Elon Musk zamestnancom v nedeľu v e-maili oznámil, že firma splnila svoj cieľ a vyrobila za týždeň 5000 vozidiel Model 3. Zároveň dodal, žeby výroba mala dosiahnuť 6000 áut Model 3 týždenne.uviedol Musk v informácii pre zamestnancov. Za celý kvartál by mala spoločnosť oznámiť výsledky koncom tohto týždňa. Investori teraz čakajú, či bude schopná produkovať kľúčové vozidlo Model 3 týmto tempom aj v ďalšom období.