Železničiari vypravia na festival Pohoda mimoriadne vlaky

Atmosféra na najväčšom multižánrovom festivale na Slovensku Pohoda. Foto: TASR/Radovan Stoklasa Foto: TASR/Radovan Stoklasa

Bratislava 2. júla (TASR) - Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) vypraví na festival Pohoda, ktorý bude od 5. do 8. júla na letisku v Trenčíne, mimoriadne vlaky. Ako ďalej TASR informoval hovorca ZSSK Tomáš Kováč, spoločnosť je piatykrát partnerom festivalu a oficiálnym dopravcom Pohody.Do Trenčína ZSSK vypraví štyri mimoriadne festivalové vlaky. Vo štvrtok pôjde jeden rýchlik z Košíc a druhý z Bratislavy.uviedol Kováč.V nedeľu 8. júla sa návštevníci festivalu odvezú späť znova dvoma vlakmi. Opäť pôjde jeden vlak do Bratislavy, jeden do Košíc.Za spiatočný lístok do Trenčína zaplatia fanúšikovia festivalu z Košíc a Kysaku 12,90 eura, z Popradu-Tatier a Spišskej Novej Vsi 10,90 eura a z Liptovského Mikuláša, Ružomberka a Bratislavy 8,90 eura. Lístky platia podľa Kováča len v týchto mimoriadnych vlakoch, pričom ZSSK garantuje všetkým cestujúcim miesto na sedenie. Lístky možno kúpiť na predajných miestach ZSSK alebo v sieti Ticketportal. V čase príchodu a odchodu mimoriadnych rýchlikov bude posilnená kyvadlová doprava zo stanice na letisko v Trenčíne.V stánku ZSSK na festivale si záujemcovia môžu kúpiť lístok na vlak aj miestenku. V piatok 6. júla budú lístky predávať priamo ambasádori kampane Ideme vlakom – Dominika, Marek a Sorizzo, ktorí budú mať v stánku aj autogramiádu.Festivalový vláčik zasa zabezpečí rýchly pohyb po areáli cez päť zastávok s názvami slovenských miest Bratislava, Trnava, Žilina, Poprad, Košice.