Tesla vykázala za 1. štvrťrok prekvapujúco veľkú stratu

New York 25. apríla (TASR) - Americký výrobca elektromobilov Tesla vykázal za 1. štvrťrok 2019 prekvapujúco veľkú stratu 702,1 milióna USD (626,37 milióna eur). Dôvodom bol pokles predaja jeho elektromobilov. Zdá sa, že dopyt po nich slabne. Odbyt sa za tri mesiace do konca marca znížil o 31 % oproti predchádzajúcemu kvartálu.Tesla varovala pred stratou po tom, čo v minulom roku po prvý raz vo svojej 15-ročnej histórii zaznamenala dva štvrťročné zisky po sebe.Po vylúčení jednorazových položiek a kompenzácií vykázala Tesla v 1. štvrťroku 2019 stratu 2,90 USD na akciu, čo je horšie ako odhady Wall Street. Analytici, ktorých oslovila spoločnosť FactSet, totiž očakávali stratu 1,15 USD na akciu.Celkové tržby pritom vzrástli medziročne o 33 % na 4,5 miliardy USD. Zaostali však za odhadom analytikov, ktorí počítali s tržbami 5,42 miliardy USD.Generálny riaditeľ Elon Musk pritom minulý rok predpovedal štvrťročné zisky v budúcnosti. Tesla však mala problémy so znižovaním nákladov na najpredávanejší elektromobil Model 3.Spoločnosť uviedla, že ukončila štvrťrok s hotovosťou vo výške 2,2 miliardy USD, čo je o 1,5 miliardy dolárov menej ako na konci minulého roka. Tesla pripísala pokles financií nákladom na splatenie dlhopisov v hodnote 920 miliónov USD a zvýšeniu počtu vozidiel, ktoré boli na konci štvrťroka ešte len na ceste ku klientom kvôli meškaniu lodnej dopravy, najmä v Európe a Číne. Tým sa jej príjmy z ich predaja posunuli na neskôr.Tesla vyrobila v uplynulom kvartáli približne 63.000 vozidiel typu Model 3, čo predstavuje nárast o 3 % oproti vlaňajšku, ale menej, ako sa očakávalo.(1 EUR = 1,1209 USD)