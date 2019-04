Tesco rozdelí 170 000 eur ďalším 231 komunitným projektom

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

BRATISLAVA 25. apríla (WebNoviny.sk) - Pomôžte zlepšiť život vo svojom okolí.Spoločnosť Tesco v spolupráci s Nadáciou Pontis spúšťa už 6. edíciu grantového programu Vy rozhodujete, my pomáhame. Neziskové organizácie, školy, škôlky či útulky sa so svojimi projektmi na zlepšenie života v komunitách po celom Slovensku môžu prihlásiť do 5. mája 2019. Počas piatich uplynulých edícií bolo spolu podporených takmer 700 komunitných projektov celkovou sumou takmer 640 000 eur, ktoré svojimi hlasmi podporili zákazníci v obchodoch Tesco po celom Slovensku.Cieľom programu je podpora lokálnych aktivít a projektov, ktoré sú prospešné pre komunity, zlepšujú susedstvá a skrášľujú okolie. " V každom regióne podporíme tri víťazné projekty . Finančnú podporu získa 231 organizácií zo 77 regiónov, pričom organizácie s najväčším počtom hlasov získajú sumu 1 300 eur," vysvetlila manažérka CSR pre Tesco na Slovensku Katarína Pšenáková. V predošlých edíciách programu podporu získali napríklad vzdelávacie, environmentálne projekty, športové aktivity, rekonštrukcie pamiatok, vybudovanie terapeutickej záhrady či veterinárna starostlivosť pre opustené zvieratá. " Sumou takmer 170 000 eur chceme podporiť ešte viac užitočných projektov, ktorými pomôžeme zlepšiť život komunít," zhodnotila K. Pšenáková.Prihlasovanie projektov je veľmi jednoduché a rýchle! Prebieha prostredníctvom stránky tesco.sk/pomahame/, a to od 1. apríla do 5. mája 2019. Na základe rozhodnutia hodnotiacej komisie budú v každom zo 77 regiónov vybrané tri organizácie, ktoré postúpia do hlasovacej fázy. O výške finančnej podpory rozhodnú zákazníci od 17. júna do 14. júla 2019 hlasovaním pomocou žetónov vo všetkých predajniach Tesco na Slovensku, pričom grant dostanú všetky organizácie, ktoré postúpia do hlasovania v obchodoch. Mená víťazov budú vyhlásené v auguste 2019. Viac informácií o víťazoch z predchádzajúcich edícií nájdete na webovej stránke projektu tesco.sk/pomahame/.