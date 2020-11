Testovacie podujatia pred zimnou olympiádou v Pekingu sa uskutočnia bez účasti športovcov

Platia cestovné obmedzenia

Zákaz pre testovanie neplatí

14.11.2020 (Webnoviny.sk) - Pandémia koronavírusu ovplyvní aj testovacie podujatia súvisiace s usporiadaním najbližších zimných olympijských a paralympijských hier, ktoré sa v roku 2022 uskutočnia v čínskom Pekingu. Medzinárodný olympijský výbor (MOV) sa v nadväznosti na aktuálnu situáciu rozhodol upraviť kontrolný formát.Po novom tak v úvode budúceho roka v čínskej metropole skontrolujú nevyhnutné zariadenia či lekárske zabezpečenie, ktoré by mali byť k dispozícii počas tohto zimného športového sviatku.V minulosti sa testovanie dejísk OH či ZOH konalo aj s účasťou športovcov, tentokrát to však nebude nevyhnutné."Súčasná situácia s pandémiou ochorenia COVID-19 zasiahla mnohé časti sveta, platia cestovné obmedzenia a takáto situácia bude pravdepodobne rovnako zložitá aj v nasledujúcich mesiacoch, počas ktorých boli naplánované testovacie podujatia v Pekingu 2022," uvádza sa vo vyhlásení MOV.Na testovacie podujatie pre zimné olympijské a paralympijské hry 2022 sa v Číne nevzťahuje tamojšou prijatý zákaz organizovania medzinárodných akcií.V rámci zimnej sezóny 2020/2021 by sa tak mohli uskutočniť testovacie podujatia v rýchlokorčuľovaní, krasokorčuľovaní, skokoch na lyžiach, severskej kombinácii a alpskom lyžovaní.V prípade nepriaznivej pandemickej situácie však môže nastať aj scenár, že mnoho športovcov príde prvýkrát do kontaktu s pekinskými športoviskami až priamo na zimných olympijských alebo paralympijských hrách 2022.