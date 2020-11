Weiss st. nepostúpil s Gruzínskom na EURO 2020, úspešný príbeh slovenského kouča končí smutne

Zostali len oči pre plač

bol ešte ako hráč reprezentantom Československa aj Slovenska. Ako tréner začínal v bratislavskej Petržalke a doviedol ju až do skupinovej časti Ligy majstrov v sezóne 2005/2006.



Reprezentáciu Slovenska mal pod palcom v rokoch 2008 až 2012, súčasťou tohto obdobia bol aj historický postup tímu SR na majstrovstvá sveta 2010 v Juhoafrickej republike, kde sa Slováci na úkor Talianov dostali do osemfinále.



V roku 2012 Weiss odišiel do Kazachstanu a trénoval Kajrat Almaty, od roku 2016 je koučom reprezentácie Gruzínska.





14.11.2020 (Webnoviny.sk) - Slovenský futbalový tréner Vladimír Weiss st. zostal s gruzínskou reprezentáciu tesne pred bránami kontinentálneho šampionátu. Päťdesiatšesťročný skúsený kouč vedie Gruzíncov od roku 2016 a vo štvrtok bol s tímom veľmi blízko k historickému úspechu.V Tbilisi však jeho zverenci prehrali so finále baráže s výberom Severného Macedónska 0:1 a zostali im len oči pre plač."Zodpovednosť za výsledok beriem na svoje plecia, ale tak to vo futbale chodí. Všetci v krajine sme dúfali, že sa nám to podarí, ale napokon sme prehrali. Súper bol lepší a zaslúžil si postúpiť. Prajem tímu Severného Macedónska veľa šťastia," zneli prvé slová sklamaného Weissa, ktoré priniesol oficiálny web Európskej futbalovej únie."Mali sme len jednu strelu na bránku a to nie je dosť," doplnil.Vladimír Weiss si na lavičke reprezentácie Gruzínska doteraz počínal veľmi úspešne. Jeho tím v Lige národov od jej začiatku ešte neprehral. To isté sa podarilo už len úradujúcemu šampiónovi tejto novovzniknutej súťaže - výberu Portugalska.Rozdiel je v tom, že kým CR7 a spol. účinkujú medzi elitou v A-divízii, Gruzínci začali v najnižšej D-divízii a aktuálne sú súčasťou tretej najvyššej úrovne.Nič to však nemení na skutočnosti, že pod vedením slovenského kormidelníka zaznamenali Gruzínci veľký progres.Misia slovenského kouča sa však v krajine pod Kaukazom čoskoro skončí. Presnejšie už počas budúceho týždňa, teda po najbližších dueloch v Lige národov doma proti výberom Arménska a Estónska."Moja práca tu sa po týchto dvoch zápasoch naplní. Je veľmi smutné, že tento príbeh sa končí práve takto," povedal Weiss na webe uefa.com.