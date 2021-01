Testovanie a do práce iba ľudia s negatívnym testom, Matovič oznámil ďalší postup v Nitre aj okolí (video)

aktualizované 5. januára 18:03



Mimoriadna zasadne vláda

Dobrovoľné testovanie by nebolo riešením

5.1.2021 (Webnoviny.sk) -Od pondelka 11. januára po nasledujúce tri týždne budú môcť v okrese Nitra ísť do práce len ľudia s negatívnym testom na koronavírus , ktorý nie je starší ako sedem dní. Na tlačovej konferencii v Nitre to v utorok oznámil predseda vlády Igor Matovič OĽaNO ).Ako ďalej uviedol, situácia v nitrianskom okrese je momentálne horšia, ako bola na jeseň v troch okresoch na Orave. Riešením tejto situácie bolo vtedy podľa Matoviča plošné testovanie. Z tohto dôvodu v stredu 6. januára podľa premiéra mimoriadne zasadne vláda.Podľa primátora Nitry Mareka Hattasa Za ľudí ) sa v samotnom meste začne testovať už v piatok 8. januára a v okolitých obciach cez víkend. V okrese je podľa neho momentálne k dispozícii 12 odberových miest, ďalšie by mali pribudnúť.Na testovanie bude mať okres k dispozícii 100-tisíc antigénových testov. „A budeme mať k dispozícii ďalšie, ak o ne požiadame,” uviedol. Doplnil, že k dispozícii bude aj dostatok ochranných pomôcok a certifikátov. „Po technickej stránke by sme to mali stihnúť,” zdôraznil.Predseda vlády predpokladá, že v nitrianskom okrese by sa mala minúť približne jedna desatina z dva a pol milióna testov, ktoré mal zabezpečiť minister hospodárstva Richard Sulík SaS ). Účasť na testovaní pritom podľa neho nie je nevyhnutná zo strany detí alebo dôchodcov.„Bude to najmä o ľuďoch, ktorí chodia do práce,” uviedol s tým, že dobrovoľné testovanie by v tejto situácii nebolo riešením. Zabezpečiť testovanie by podľa premiéra mali pomôcť aj hasiči a vojaci. Matovič skritizoval nemocnice v súkromných rukách za to, že nedostatočne pomáhajú tým štátnym. „Mrzí ma sebecký prístup okolitých nemocníc hlavne v rukách finančných skupín,” vyhlásil.V otázke testovania nie je podľa riaditeľa Fakultnej nemocnice v Nitre Milana Dubaja momentálne priestor na dobrovoľnosť a slobodné rozhodnutie. Pripomenul, že v jeho nemocnici zomreli na ochorenie COVID-19 už traja zdravotníci a denne umiera približne desať pacientov. Predseda Lekárskeho odborového združenia Peter Visolajský zároveň vyzval zdravotníkov z regiónu, aby pri nadchádzajúcom testovaní obyvateľov pomohli.