V prípade smrti Lučanského sa treba držať faktov, myslí si prezidentka Čaputová

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

5.1.2021 - V prípade úmrtia bývalého policajného prezidenta Milana Lučanského je potrebné držať sa faktov. Vo svojom profile na sociálnej sieti to uviedla prezidentka SR Zuzana Čaputová.Pripomenula, že Lučanský bol stíhaný na základe vyšetrovania polície a na základe návrhu prokurátora a rozhodnutia súdu bol vzatý do väzby. Zároveň zdôraznila, že jeho smrť vo väzbe je tragická udalosť a musí byť dôsledne vyšetrená.„Tak ako s prezumpciou neviny pristupujeme k všetkým obvineným, vrátane pána Lučanského, s rovnakou prezumpciou a zdržanlivosťou musíme pristupovať aj ku všetkým špekuláciám a záverom vynášaným iba na základe nálad verejnej mienky. Len s rozvahou dokážeme ubrániť spoločnosť pred tým, aby ju v ťažkej chvíli ešte viac rozdeľovali emócie do nepriateľských táborov,” skonštatovala hlava štátu s tým, že zaznamenáva rôzne snahy zúročiť túto nešťastnú udalosť v niekoho prospech alebo neprospech.Dodala, že z tohto dôvodu víta snahu ministerky spravodlivosti Márie Kolíkovej (Za ľudí) a vytvorenie komisie, ktorá má za cieľ objasniť okolnosti úmrtia policajného exprezidenta.Milan Lučanský zomrel v stredu 30. decembra po tom, ako sa v utorok 29. decembra v Ústave na výkon trestu odňatia slobody v Prešove pokúsil o samovraždu.