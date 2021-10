Testovanie kozmetiky na zvieratách by mohlo dostať stopku, spúšťa sa celoeurópska petícia

kozmetiky

12.10.2021 (Webnoviny.sk) - Testovaniena zvieratách by v Európskej únii mohlo dostať stopku. Usiluje sa o to európska občianska iniciatíva, ktorej cieľom je dosiahnutie úplného zákazu testovania kozmetických prípravkov na zvieratách.Cieľom aktivity je vyzbierať viac ako milión podpisov pod petíciu za zastavenie testovaniana zvieratách. Podpisy chcú následne aktivisti odovzdať Európskej komisii (EK), ktorá by sa situáciou musela zaoberať.V súčasnosti sa ročne v laboratóriách farmaceutických spoločností v Európskej únii využije na experimenty 10 miliónov zvierat.„Ešte nikdy predtým sme nemali k dispozícii také množstvo účinných nástrojov na zaistenie bezpečnosti kozmetických výrobkov bez testovania na zvieratách a takú jedinečnú príležitosť na revolučné zmeny v oblasti ochrany ľudí a životného prostredia. Európska komisia musí dodržiavať a sprísňovať zákaz testovania na zvieratách a podporovať prechod na posudzovanie bezpečnosti výrobkov bez testovania na zvieratách,“ uviedli organizácie na ochranu zvierat v rámci petície.EK vyzývajú na stanovenie plánu postupného ukončovania všetkých testov s ohľadom na zvieratá, životné prostredie či ochranu spotrebiteľov. Aktivisti chcú dosiahnuť zastavenie experimentov pre všetky zložkybez ohľadu na to, na aké účely bude využívaná.