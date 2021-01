Testovanie na koronavírus v Nitre: Otvorili všetkých 37 odberných miest, zdravotníkov majú dosť (foto)

aktualizované 10. januára 9:38



10.1.2021 (Webnoviny.sk) -V Nitre v piatok popoludní otvorili všetkých 37 odberných miest, kde sa môžu ľudia otestovať na ochorenie COVID-19. Podľa primátora Mareka Hattasa má Nitra dostatok zdravotníkov aj ďalšieho personálu.Testovanie v Nitre pokračuje v sobotu a v nedeľu od 8:00 do 17:00, cez víkend sa testuje v celom okrese Nitra. Testovanieje je trojkolové, uskutoční sa v týždňových odstupoch.„Pevne verím, že sa príde pretestovať čo najviac ľudí, aby sme po troch kolách testovania mali krivku pozitívne testovaných stlačenú na minimum, tak, aby sa mohli vrátiť školáci do základných škôl, do stredných škôl, aby tu začal fungovať vzdelávací proces. To je cieľom,“ povedal v piatok k testovaniu v okrese Hattas.V piatok v Nitre otestovali 10 585 ľudí, 295 z nich malo pozitívny výsledok antigénového testu na COVID-19. Miera pozitívne testovaných dosiahla 2,79 percenta. V meste bolo k dispozícii 37 odberných miest, otvorené boli päť hodín.Samostatné testovanie svojich zamestnancov si zorganizovala nitrianska automobilka Jaguar Land Rover . Vo štvrtok 7. a v piatok 8. januára absolvovalo testy na COVID-19 približne 5-tisíc zamestnancov.Nitrianska závod pretestuje za dva dni 5-tisíc svojich zamestnancov. Testovanie sa začalo vo štvrtok ráno a skončí sa v piatok o 22:00.„Je to veľká pomoc pre celý Nitriansky okres, je to veľký príklad prístupu a zodpovednosti. Zo strany firmy prišla iniciatíva, zo strany štátu prišla pomocná ruka a spoločnou spoluprácou takto dokážeme omnoho rýchlejšie zabezpečiť testovanie,“ po návšteve závodu Jaguar Land Rover v Nitre o tom na brífingu v piatok informoval premiér Igor Matovič Od pondelka 11. januára od 5:00 do 29. januára bude možné v okrese Nitra vychádzať von len s potvrdením o negatívnom PCR alebo antigénovom teste. O sprísnení zákazu vychádzania rozhodla z dôvodu vážnej epidemiologickej situácie vláda SR v stredu 6. januára.V Nitre v priebehu decembra podľa primátora Hattasa zaznamenali 330 úmrtí, pričom bežný mesačný priemer je 130 úmrtí. Extrémne vysoké čísla evidujú aj v prvých dňoch nového roka. Preťažené sú pohrebné služby, na pochovanie zosnulého sa čaká dva týždne.V celom okrese Nitra je na plošné testovanie pripravených 116 odberných miest. Niektoré obce ľudí objednávajú na testovanie telefonicky, niektoré zaviedli časenky alebo pridelenie času na testovanie podľa ulíc.V Nitre v piatok 8. a v sobotu 9. januára otestovali 25 140 ľudí na ochorenie COVID-19. Z nich malo 635 pozitívny výsledok, čo je 2,53 percenta. Informoval o tom primátor mesta Marek Hattas. Testovanie pokračuje aj dnes do 17:00, v meste je k dispozícii 37 odberných miest.Primátor Hattas ľudí vyzval, aby využili aplikáciu TrustOne, ktorá skráti proces administrácie pri samotnom testovaní a neskôr by mala slúžiť aj na dokladovanie negatívneho výsledku testu.