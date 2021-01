Trnavský kraj bude do každej domácnosti distribuovať svoj časopis, župan to považuje za povinnosť

Prvé číslo časopisu

Kraj už časopis vydával

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

10.1.2021 (Webnoviny.sk) - Nový časopis Trnavského samosprávneho kraja bude tlačiť a do poštových schránok všetkých domácností v kraji roznášať spoločnosť Regionpress, ktorá ponúkla vo verejnom obstarávaní najnižšiu cenu. Za tlač a distribúciu 240-tisíc kusov jedného vydania periodika zaplatí kraj 14 300 eur.Regionpress získal rámcovú zmluvu na 14 vydaní za približne 200-tisíc eur. Časopis bude plnofarebný, v okrese Dunajská Streda a časti okresu Galanta sa počíta aj s jazykovou mutáciou v maďarčine.Prvé číslo župného časopisu má vyjsť v jarných mesiacoch. Jeho úlohou bude podľa trnavského župana Jozefa Viskupiča informovať verejnosť o aktuálnom dianí v kraji a aktivitách Trnavského samosprávneho kraja.„Považujeme za našu verejnoprávnu povinnosť, aby ľudia bez prístupu na internet a sociálne siete neboli o informácie ukrátení,“ povedal Viskupič pri vyhlásení verejného obstarávania na tlač a distribúciu.Dodávateľa sa podarilo nájsť až na druhý pokus. Do prvého verejného obstarávania sa prihlásil len jeden uchádzač, kraj preto obstarávanie zopakoval.Trnavský samosprávny kraj už časopis vydával aj v minulých volebných obdobiach. Mal názov Rodný môj kraj, v každom vydaní bol úvodník vtedajšieho župana Tibora Mikuša. Viskupič periodikum po nástupe do funkcie označil za hanbu žurnalistiky a jeho vydávanie zrušil.