Testovanie vo firmách bude zrejme pokračovať aj vo februári, ministri však o tom ešte nerokovali

26.1.2022 (Webnoviny.sk) - Testovanie vo firmách bude podľa všetkého pokračovať v nezmenenom režime aj vo februári. Po stredajšom rokovaní vlády to uviedol minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský. Ministri však o tejto téme nerokovali.„Myslím si, že áno. Predpokladám, že to bude riešené spolu s hlavným hygienikom," odpovedal na minister na otázku, či bude testovanie pokračovať aj v nasledujúcom mesiaci.Aktuálne firmy neočkovaných a neprekonaných zamestnancov testujú raz do týždňa. Pôvodne mali pracovníkov testovať iba do konca roka, neskôr sa táto povinnosť predĺžila aj na január.