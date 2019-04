Testy DNA od zosnulého lekára dokázali, že je otcom desiatok detí

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Amsterdam 13. apríla (TASR) - Holandský lekár - odborník na asistovanú reprodukciu - použil svoje vlastné spermie namiesto vybraných darcov a stal sa otcom 49 detí. Potvrdili to testy DNA, oznámila organizácia Defence for Children (Ochrana detí). V sobotu o tom informovala spravodajská stanica Sky News.Jan Karbaat, ktorý zomrel pred dvoma rokmi vo veku 89 rokov, šéfoval v rokoch 1980-2009 svojej vlastnej klinike asistovanej reprodukcie neďaleko Rotterdamu. V 80. a 90. rokoch patrila medzi najväčšie spermobanky v Holandsku.Kliniku uzavrel v roku 2009, keď matky a ich deti začali mať podozrenie, že používal vlastné spermie. On sám v rozhovoroch údajne priznal, že splodil asi 60 detí.Vykonať testy otcovstva nariadil vo februári súd v Rotterdame na základe žaloby, ktorú podali desiatky Karbaatových detí - väčšina z nich dnešní tridsiatnici - a ich rodičov.Súdny proces voči Karbaatovi sa začal krátko predtým, ako lekár zomrel. Karbaat za svojho života na testy otcovstva nepristúpil, proti tomu bola aj jeho rodina. Podľa holandských médií sa DNA zosnulého lekára podarilo získať z analýzy predmetov, ako z jeho kefky na zuby.Dvadsaťtri ľudí už skôr požiadalo inštitút na zisťovanie otcovstva Fiom, aby urobil testy za pomoci DNA od jedného z lekárových oficiálne uznaných detí. Tieto testy vtedy potvrdili Karbaatovo otcovstvo v 19 prípadoch.