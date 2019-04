P. Pellegrini: Bez politických dohôd sa nedá v parlamente presadiť nič

Na archívnej snímke rokovacia miestnosť počas zasadnutia schôdze Národnej rady Slovenskej republiky v Bratislave. Foto: TASR Pavel Neubauer Foto: TASR Pavel Neubauer

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 13. apríla (TASR) - Pokiaľ sa volí v parlamente, proces voľby bude vždy politický. V súvislosti s voľbou kandidátov na ústavných sudcov to v sobotu povedal premiér Peter Pellegrini (Smer-SD) v rozhlasovej diskusii RTVS Sobotné dialógy.povedal. Ak do voľby vstúpi čo najviac kvalitných kandidátov, zvyšuje sa podľa jeho názoru aj úroveň celej voľby. Motiváciou má byť pre uchádzačov aj to, že sa už parlamentu podarilo zvoliť ôsmich kandidátov.Pellegrini je rád, že sa poslancom podarilo nájsť zhodu aspoň pri ôsmich zvolených. Dúfa, že prezident čoskoro vyberie štyroch sudcov a že sa parlamentu podarí na nasledujúcej schôdzi zvoliť ďalších kandidátov. Verí, že sa tak podarí mať kompletný a funkčný Ústavný súd.