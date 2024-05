Tetovač z Auschwitzu v novom vydaní, aj s filmovým spracovaním

Čoskoro príde na jednu streamovaciu službu a pri tejto príležitosti vychádza jeho tretie vydanie s filmovou obálkou. Román si získal srdcia viac ako 13 miliónov čitateľov na celom svete.

Tento slávny bestseller si už prečítali desaťtisíce slovenských čitateľov. Silný príbeh Laleho Sokolova z Krompách spísala rodáčka z Nového Zélandu a filmová scenáristka Heather Morrisová pôvodne ako scenár. S Lalem sa zoznámila na sklonku jeho života v Austrálii a okamžite vedela, že jeho príbeh musí byť zaznamenaný. Neskôr filmový scenár prepísala do knižnej podoby.

Pri svojej návšteve Slovenska povedala: „Predstavovala som si pokojný život na dôchodku s mojím manželom. No Laleho príbeh úplne zmenil aj ten môj. Celosvetový úspech knihy zo mňa urobil spisovateľku, ktorá cestuje po svete, stretáva sa s čitateľmi a robí rozhovory so svetovými médiami. Hoci mi Tetovač z Auschwitzu zmenil život, po jeho dopísaní som cítila, že musím vyrozprávať aj Cilkin príbeh.“

Preto Heather Morrisová naďalej cestovala po Slovensku a po získaní dostatočného množstva svedectiev a informácií napísala román Cilkina cesta o jednej z postáv z Tetovača. Trilógiu uzatvára jej kniha Príbehy nádeje.

Vypočujte si úryvok.

Číta Vlado Kobielsky:

Tetovač z Auschwitzu

V roku 1942 Lale dorazil do tábora Auschwitz-Birkenau. Jeho povinnosťou bolo číslovať väzňov, ktorých nacisti po selekcii nechali nažive. Jedného dňa sa do radu na tetovanie postavilo vystrašené mladé dievča, Gita.

„Vytetoval som jej číslo na ruku, ona sa mi vpísala do srdca.“

Tak sa začína jedno z najdojímavejších rozprávaní z obdobia holokaustu: nezabudnuteľný príbeh lásky tetovača z Auschwitzu.

Z anglického originálu The Tattooist of Auschwitz preložil Peter Fridner.

Napriek všetkej svojej drsnosti je Tetovač z Auschwitzu príbehom nádeje a odvahy, a hoci to znie neuveriteľne, aj príbehom veľkej lásky.

Pozrite si trailer k seriálu:

Milan Buno, knižný publicista