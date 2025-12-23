Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

Tetra Pak uvádza na trh prvú papierovú bariéru pre obaly na džúsy na svete. V spolupráci s García Carrión posúvajú vývoj nových obalových materiálov


Táto inovácia v oblasti udržateľných obalových riešení predstavuje významný krok smerom k znižovaniu závislosti od materiálov na báze fosílnych palív. Nový obalový materiál sa postupne zavádza na ...



gettyimages 522140812 676x451 23.12.2025 (SITA.sk) - Táto inovácia v oblasti udržateľných obalových riešení predstavuje významný krok smerom k znižovaniu závislosti od materiálov na báze fosílnych palív. Nový obalový materiál sa postupne zavádza na viacerých trhoch.


Prvý aseptický kartónový obal s papierovou bariérou v segmente džúsov na svete


Tetra Pak spolu s popredným španielskym výrobcom nápojov García Carrión uviedli na trh kartón Tetra Brik® Aseptic 200 ml Slim Leaf s papierovou bariérou pre džúsy, pod vlajkovou značkou Don Simón. Ide o prvý porciovaný obal na džús na svete, ktorý využíva túto inovatívnu bariéru, a zároveň o prvý obal tohto typu dostupný na španielskom trhu.

Až 80 % obalu je vyrobených z papiera, čo výrazne posilňuje jeho environmentálne parametre. Kombináciou papierovej bariéry a polymérov na rastlinnej báze sa podiel obnoviteľných materiálov zvyšuje až na 92 %. Zároveň sa uhlíková stopa znižuje o 43 % v porovnaní s bežným aseptickým obalom obsahujúcim hliníkovú fóliu a polyméry na báze fosílnych palív, čo potvrdila aj organizácia Carbon Trust[1].

"Sme hrdí, že môžeme stáť na čele udržateľných obalových riešení v segmente džúsov. Už viac ako 135 rokov sa spoločnosť García Carrión zaväzuje k zodpovedným inováciám a rešpektu k životnému prostrediu," uviedol Don José García Carrión, prezident spoločnosti García Carrión.
"Táto inovácia podporuje našu snahu znižovať environmentálny dopad a zároveň ponúkať spotrebiteľom produkty najvyššej kvality," dodala Fala Corujo, viceprezidentka spoločnosti García Carrión.

Spoločnosť García Carrión týmto predstavuje novú iniciatívu v rámci svojej 360° Stratégie udržateľnosti, ktorá v roku 2024 získala cenu Factories of the Future Award za excelentnosť v oblasti udržateľnosti a obehového hospodárstva.

Tatiana Liceti, výkonná viceprezidentka pre obalové riešenia v spoločnosti Tetra Pak, vyhlásila: "Toto uvedenie na trh je významným míľnikom na našej ceste k plne obnoviteľným a recyklovateľným obalom. V úzkej spolupráci so zákazníkmi dokazujeme, že udržateľné inovácie je možné zavádzať vo veľkom meradle naprieč trhmi aj kategóriami, bez kompromisov v oblasti funkčnosti a kvality obalov."

Čo je papierová bariéra?


Papierová bariéra spoločnosti Tetra Pak predstavuje prelom v dizajne aseptických kartónových obalov. Nahrádza tradičnú hliníkovú fóliu obnoviteľnou bariérou na báze papiera, čím podporuje prechod od materiálov z fosílnych zdrojov k nízkouhlíkovým obnoviteľným alternatívam a zároveň znižuje uhlíkovú stopu obalu.

V kombinácii s ostatnými vrstvami obalu poskytuje papierová bariéra ochranu pred kyslíkom, svetlom, vlhkosťou a baktériami, čím zaručuje bezpečnosť potravín a porovnateľnú trvanlivosť ako pri obaloch s hliníkovou vrstvou. Aseptické kartóny s papierovou bariérou je možné zbierať, triediť a recyklovať vo veľkom rozsahu všade tam, kde je dostupná príslušná recyklačná infraštruktúra.

Nová technológia papierovej bariéry zároveň prináša ďalšie výhody pre efektívnosť recyklácie – maximalizuje spätné získavanie papierovej zložky z kartónových obalov a zabezpečuje vysokú kvalitu vláknitých aj nevláknitých frakcií.

Technológia papierovej bariéry je súčasťou širšej ambície spoločnosti Tetra Pak vytvoriť najudržateľnejší potravinový obal na svete – obal na báze papiera, vyrobený výlučne zo zodpovedne získaných obnoviteľných alebo recyklovaných materiálov, s čo najnižšou uhlíkovou stopou a plne recyklovateľný.

Aseptický nápojový kartón Tetra Pak s papierovou bariérou bol prvýkrát uvedený na trh v spolupráci s mliekarenskou spoločnosťou v Portugalsku v roku 2023. Inovácia bola ocenená ako prelomové riešenie v oblasti udržateľných obalov a získala cenu "Resource Efficiency" na udeľovaní Sustainable Packaging News Awards 2024.

[1] Zdroj: Model Tetra Pak "Carton CO₂ Calculator" overený organizáciou Carbon Trust™, verzia 11 (platná od 2025-01-01). Rozsah: Meranie typu cradle-to-grave obalu Tetra Brik® Aseptic 200 Slim Leaf s polymérmi na rastlinnej báze v povrchových vrstvách a papierovou bariérou v porovnaní s obalom Tetra Brik® Aseptic 200 Slim Leaf s hliníkovou fóliou a polymérmi na báze fosílnych palív. Geografia: Priemyselné údaje EÚ.

Informačný servis


Zdroj: SITA.sk - Tetra Pak uvádza na trh prvú papierovú bariéru pre obaly na džúsy na svete. V spolupráci s García Carrión posúvajú vývoj nových obalových materiálov © SITA Všetky práva vyhradené.

