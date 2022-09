Tetra Pak v spolupráci s poprednými lokálnymi výrobcami ako prvý uvádza na trh nápojové kartóny s pevne pripojenými vrchnákmi

[1] Pobaltie zahŕňa Estónsko, Lotyšsko a Litvu.

[2] Hlavným cieľom smernice 2019/904, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou širšieho prístupu oznámeného v stratégii pre plasty a dôležitým prvkom akčného plánu EÚ pre obehové hospodárstvo, je prevencia a zníženie množstva odpadu v moriach pochádzajúceho z jednorazových plastových výrobkov. Implementácia tejto smernice do vnútroštátnych právnych predpisov členských štátov EÚ povedie okrem iných opatrení k zákazu uvádzania vybraných výrobkov na trh, kedykoľvek budú k dispozícii cenovo dostupné alternatívy. Výrobcovia, maloobchodníci a výrobcovia nápojov v EÚ, ako aj dovozcovia sú povinní do júla 2024 zaviesť pevne pripojené vrchnáky a viečka – navrhnuté tak, aby zostali pripevnené k nádobám.

[3] V rokoch 2019 až 2022 spoločnosť Tetra Pak realizovala viaceré štúdie s cieľom otestovať správanie/akceptáciu spotrebiteľov v súvislosti s pevne pripojenými vrchnákmi, a to v Španielsku, Nemecku, Taliansku, Belgicku, Švédsku a Poľsku.

[4] V porovnaní so súčasnými odnímateľnými vrchnákmi v portfóliu spoločnosti Tetra Pak.

12.9.2022 (Webnoviny.sk) - Nové vrchnáky, ktoré na Slovensku zavádzajú producenti McCarter a TAMI, boli navrhnuté tak, aby minimalizovali vznik odpadu a podporili efektívny zber vrchnákov, ako aj ich recykláciu.Ide o významný míľnik dlhodobého úsilia spoločnosti v oblasti recyklácie a tiež súčasť širšieho programu, ktorý európskym zákazníkom otvára cestu s predstihom splniť smernicu o jednorazových plastoch, ktorá vstúpi do platnosti v roku 2024[2]."Sme radi, že vieme našim zákazníkom poskytnúť riešenia obalov s pevne pripojenými vrchnákmi, ktoré im pomáhajú plniť ich ambiciózne snahy v oblasti udržateľnosti. Na základe potrieb našich zákazníkov a poznatkov získaných zo spotrebiteľských prieskumov realizovaných na rôznych trhochsme naše nové pevne pripojené vrchnáky navrhli tak, aby zvýšili pohodlie spotrebiteľov, vrátane ich ľahkého otvárania a opätovného zatvárania pre neskoršiu konzumáciu a vďaka starostlivo navrhnutým rozmerom aj plynulé nalievanie či pitie," hovorí, viceprezidentka pre marketing spoločnosti Tetra Pak.Pevne pripojené vrchnáky zohrávajú dôležitú úlohu v oblasti prevencie odpadov, keďže vrchnák zostane po celú dobu pripevnený k obalu. Toto riešenie môže tiež pomôcť znížiť uhlíkovú stopu nápojového kartónu v prípade, že si producent potravín vyberie ich rastlinný variant, čím sa zvýši obsah obnoviteľných surovín v obale. Rastlinný variant vrchnákov je vyrobený z polymérov pochádzajúcich z cukrovej trstiny získanej zodpovedným spôsobom. Okrem toho sa väčšina portfólia pevne pripojených vrchnákov spoločnosti Tetra Pak vyznačuje zníženým množstvom plastu[4]. V závislosti od použitého variantu vrchnáku spoločnosť dosiahla zníženie obsahu plastu v rozmedzí od 7 % do 15 %."Do konca roka 2022 plánujeme vybaviť približne 300 plniacich liniek v Európe riešeniami pre pevne pripojené vrchnáky. S ohľadom na rozsah potrebných zmien, ktoré je nutné vykonať v celom hodnotovom reťazci, sa vďaka takejto včasnej spolupráci posúva potravinársky a nápojový priemysel vpred a urýchľuje prechod na nízkouhlíkové obehové hospodárstvo," dodal, viceprezident pre obalové materiály, predaj a distribučné riešenia spoločnosti Tetra Pak.Spoločnosť Tetra Pak tiež významne investovala do zlepšenia výrobných procesov. Nové vysokokvalitné automatizované výrobné linky na produkciu pevne pripojených vrchnákov využívajú technológiu umelej inteligencie na zvýšenie efektivity."Smerujeme k vytvoreniu najudržateľnejšieho obalu na nápoje a potraviny na svete – nápojového kartónu, ktorý je plne vyrobený zo zodpovedne získaných obnoviteľných alebo recyklovaných materiálov, je plne recyklovateľný a uhlíkovo neutrálny. Zvyšujeme investície do vývoja alternatívnych riešení naprieč naším portfóliom obalov, ako sú napríklad pevne pripojené vrchnáky a iné nápojové obalové systémy, aby sme znížili množstvo odpadu a zároveň zvýšili podiel obnoviteľných surovín v našich nápojových kartónoch.""Celkovo investujeme približne 400 miliónov eur do vývoja a zavádzania riešení pevne pripojených vrchnákov, vrátane minuloročnej investície 100 miliónov eur do nášho závodu v Châteaubriant vo Francúzsku, aby sme urýchlili výrobu pevne pripojených vrchnákov. Vďaka hladkej spolupráci naprieč viacerými projektovými oddeleniami očakávame, že do konca roka predáme viac ako 1,5 miliardy pevne pripojených vrchnákov pre 40 rôznych druhov obalov," uzatváraInformačný servis