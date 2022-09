Začal sa proces s Babišom v kauze Čapí hnízdo, obžalobe čelí aj bývalá poradkyňa Nagyová

Kauza sa týka farmy Čapí hnízdo, ktorá dostala dotácie z európskych zdrojov po tom, ako jej vlastníctvo prešlo z Babišovho konglomerátu Agrofert na jeho rodinných príslušníkov. Eurofondy boli určené pre malé a stredne veľké podniky, pod ktoré Agrofert nespadá. Agrofert neskôr prevzal späť vlastníctvo farmy.





12.9.2022 (Webnoviny.sk) - V pondelok sa na súde v Prahe začalo konanie s bývalým českým premiérom Andrejom Babišom v prípade údajného dotačného podvodu v kauze Čapí hnízdo. Okrem Babiša je obžalovaná aj bývalá poradkyňa Jana Nagyová (predtým Mayerová, pozn. red.). Informuje o tom spravodajský portál TN.cz.Babiš pred pojednávaním prítomným novinárom povedal, že sa cíti nevinný. „Samozrejme, som rád, že to všetci uvidia, tie moje argumenty na nepravdivú obžalobu. A bolo to, samozrejme, politicky motivované trestné stíhanie. Súd, dúfajme, že bude nezávislý. Verím českej justícii,“ vyjadril sa.Súd má nariadených celkovo 13 pojednávacích dní, ktoré sú rozdelené do troch týždňov, pričom posledné sú v októbri. Babiš je obžalovaný z napomáhania k podvodu, Nagyová z podvodu. Štátny žalobca chce pre oboch trojročný podmienečný trest, pre Babiša pokutu 10 miliónov korún a pre Nagyovú 500-tisíc korún.