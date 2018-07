Thajská chunta žiada Britániu o vydanie expremiérky Šinavatrovej

Jinglak Šinavatrová, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bangkok 31. júla (TASR) - Thajská vojenská vláda požiadala Britániu o vydanie bývalej premiérky Jinglak Šinavatrovej, ktorá bola v Thajsku odsúdená v súvislosti s nesprávnym prideľovaním štátnych dotácií. Potvrdil to v utorok súčasný thajský premiér Prajut Čan-o-ča, ktorého citovala tlačová agentúra DPA.Reagoval tak na správy miestnych médií, že thajské veľvyslanectvo v Londýne podalo britskému ministerstvu zahraničných vecí žiadosť o extradíciu Šinavatrovej s dátumom 5. júla. Dokument sa odvoláva na zmluvu o vydávaní zločincov na úteku z roku 1911, ktorej signatármi sú obe krajiny.povedal Čan-o-ča na tlačovom brífingu. Jeho vláda v žiadosti ubezpečila, že britská vláda môže v prípade potreby rátať s "úplnou reciprocitou" zo strany Thajska.Šinavatrovú odsúdili vlani v neprítomnosti na päť rokov väzenia za nedbalosť pri rozhodovaní o štátnych dotáciách pre pestovateľov ryže, čím vznikla Thajsku strata približne 286 miliárd bahtov (7,35 miliardy eur). Uvedeného prečinu sa mala dopustiť počas pôsobenia svojej vlády (2011-2014), ktorú ukončil vojenský prevrat.Podporovatelia expremiérky sú presvedčení, že za stíhaním stoja protivníci jej brata, telekomunikačného magnáta Thaksina Šinavatru, ktorý bol takisto premiérom, až kým ho v roku 2006 nezosadila armáda po obvineniach z korupcie a urážania thajskej monarchie.Šinavatrová po úteku z Thajska dostala desaťročné víza na vstup do Británie. Konkrétne miesto, kde sa zdržiava, je však v Thajsku predmetom špekulácií.Podľa DPA je rozšírený názor, že chunta na čele s Čan-o-čom nechala Šinavatrovú cielene uniknúť, a to vzhľadom na jej pretrvávajúcu popularitu vo vlasti.