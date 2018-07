V autobuse sa pokazila klimatizácia, desať detí putovalo do nemocnice

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Lüneburg 31. júla (TASR) - Výlet do zábavného parku sa pre desať nemeckých detí skončil návštevou nemocnice, keď im pokazený klimatizačný systém v autobuse spôsobil prehriatie a kolaps. V utorok o tom informovala tlačová agentúra DPA.Deti, ktorých sa incident z pondelka večera týkal, mali 11 a 12 rokov, uviedol v utorok hovorca hasičského zboru v severozápadnom meste Oldenburg.Skupina vyše 120 detí a mladých ľudí vo veku desať až 16 rokov bola na ceste späť do tábora po celodennom výlete do zábavného parku, keď sa chladiace zariadenie autobusu neďaleko severozápadného mesta Wildeshausen pokazilo.Vodič odstavil autobus na odpočívadle pri diaľnici A1, keďže okolo 20 pasažierov hlásilo, že ich z horúčavy mierne bolí hlava.Na miesto bolo povolaných okolo 25 vozidiel záchranných služieb a 60 záchranárov, uviedol hovorca.Desať detí previezli do nemocnice.Nemecko zažíva v súčasnosti vlnu horúčav, pričom sa predpokladá, že utorok môže byť najhorúcejším dňom roka.