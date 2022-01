Thajsko mení podmienky vstupu do krajiny, pravidlá platia pre turistov z celého sveta

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

30.1.2022 (Webnoviny.sk) - Thajská vláda s platnosťou od utorka 1. februára znova spustí pre turistov program Test&Go. Ten bude mať prísnejšie podmienky než naposledy, vláda ich bude ešte dodatočne oznamovať. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR (MZVEZ SR) o tom informuje na svojej webovej stránke.Potrebné však bude po príchode do krajiny absolvovať PCR test a päť dní zotrvať v povinnej karanténe na hoteli. Pravidlá platia pre turistov z celého sveta. V súčasnosti platí, že cestujúci, ktorí sa zaregistrovali pred vstupom do Thajska a dostali Thailand Pass QR kód, môžu vstúpiť do krajiny podľa podmienok vybraného programu.Cestujúci, ktorí sa registrovali a nedostali QR kód, musia počkať, kým ich žiadosť nebude schválená. Následne môžu vstúpiť do krajiny podľa vybraného programu. „Nové žiadosti pre programy Test&Go nie je možné registrovať. Je možné žiadať len o program Sandbox a pobyt s povinnou karanténou v hoteloch AQ,“ spresňuje rezort diplomacie.Cestujúci, ktorí pricestovali do krajiny v rámci programu Test&Go a Sandbox, musia absolvovať druhý RT-PCR testu vo vládnych testovacích zariadeniach.