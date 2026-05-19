Utorok 19.5.2026
Meniny má Gertrúda
19. mája 2026
Thajsko sprísňuje pravidlá pre turistov z viac než 90 krajín vrátane Slovenska a Česka
Thajské úrady skracujú bezvízový pobyt po náraste kriminality spojenej so zahraničnými návštevníkmi.
Thajsko výrazne skráti maximálnu dĺžku bezvízového pobytu pre turistov z viac než 90 krajín vrátane Slovenska, Česka a ostatných štátov schengenského priestoru, ako aj USA.
V utorok to oznámili thajské úrady s tým, že cieľom opatrenia je obmedziť kriminalitu spojenú so zahraničnými návštevníkmi.
Výrazné skrátenie
Thajská vláda doteraz umožňovala občanom vybraných krajín pobyt bez víz až na 60 dní. Kabinet však v utorok schválil skrátenie tejto lehoty, pričom vo väčšine prípadov pôjde o maximálne 30 dní a niektoré krajiny môžu dostať limit len 15 dní.
„Šesťdesiatdňový pobyt bol automatický, ale o predĺžení teraz rozhodne imigračný úradník a turisti budú musieť vysvetliť, prečo chcú zostať dlhšie,“ uviedla hovorkyňa vlády. Turisti si budú môcť pobyt raz predĺžiť návštevou imigračného úradu.
Aj obchodovanie s ľuďmi
Thajské úrady v posledných mesiacoch riešili viacero medializovaných prípadov zahraničných občanov spojených s drogovou kriminalitou, obchodovaním s ľuďmi či nelegálnym podnikaním v oblasti hotelov a škôl.
Zneužívajú systém
Minister zahraničných vecí Sihasak Phuangketkeow minulý týždeň vyhlásil, že nové opatrenia sú súčasťou boja proti nadnárodnej kriminalite.
Zdôraznil však, že Thajsko necieli na konkrétne krajiny, ale na jednotlivcov, ktorí zneužívajú vízový systém.
„Turisti prinášajú krajine výhody, napríklad podporujú ekonomiku, no súčasný systém umožnil niektorým ľuďom jeho zneužívanie,“ povedala vládna hovorkyňa Rachada Dhanadireková.
Cestovný ruch tvorí viac než desať percent thajského HDP, no počet návštevníkov sa stále nevrátil na úroveň pred pandémiou Covid-19. Thajsko tento rok očakáva približne 33,5 milióna zahraničných turistov.
Zdroj: SITA.sk - Thajsko sprísňuje pravidlá pre turistov z viac než 90 krajín vrátane Slovenska a Česka © SITA Všetky práva vyhradené.
