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26. septembra 2026

Thajský Bangkok vyhlásil po dvoch dňoch dažďov „povodňovú katastrofu“


Tagy: Extrémne počasie Povodne Silné dažde Živelná katastrofa

Povodne zasiahli všetkých 50 mestských obvodov, približne tisíc ľudí je v núdzových prístreškoch a voda zaplavila najmenej 13 ciest. Úrady v Bangkoku vyhlásili v sobotu ...



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thailand_floods_91553 676x451 26.9.2026 (SITA.sk) - Povodne zasiahli všetkých 50 mestských obvodov, približne tisíc ľudí je v núdzových prístreškoch a voda zaplavila najmenej 13 ciest.


Úrady v Bangkoku vyhlásili v sobotu povodňovú katastrofu vo všetkých 50 mestských obvodoch po takmer 48 hodinách intenzívneho dažďa, ktorý naplnil kanály, zaplavil cesty, domy a obchody. Za toto obdobie spadlo takmer 300 milimetrov zrážok.

Predčasný návrat z Londýna


Guvernér Bangkoku Čatčát Sitthiphan vyzval obyvateľov, aby neopúšťali svoje domovy. Premiér Anutin Čánvirakun oznámil, že pre záplavy predčasne ukončí návštevu Londýna a vráti sa do krajiny.

Popoludní guvernér uviedol, že situácia sa stabilizovala. „Ak už nebude v oblasti ďalej pršať, problém sa vyrieši,“ povedal s tým, že odčerpanie vody môže trvať dva až tri dni.

Východ metropoly a kanály


Zaplavených bolo najmenej 13 ciest, približne tisíc ľudí sa uchýlilo do dočasných prístreškov a 36 imobilných pacientov úrady previezli do nemocníc. Najhoršia situácia bola na východe metropoly a pri kanáloch.

„Naším problémom je, že kanály sú plné,“ povedal Sitthiphan. Bangkok spolupracuje s okolitými provinciami, aby vodu odviedli mimo mesta. Čerpadlá pracujú na plný výkon približne 1 200 kubických metrov za sekundu.

Predpovedajú ďalšie zrážky


Od 1. do 25. septembra spadlo v Bangkoku 487 milimetrov zrážok, pričom dlhodobý priemer za rovnaké obdobie je približne 269 milimetrov.

Rozsiahle záplavy v Thajsku v roku 2011 pripravili o život viac ako 500 ľudí a poškodili milióny domov. Meteorológovia varujú pred nízkym tlakom a ďalšími zrážkami najmenej do nedele.


Zdroj: SITA.sk - Thajský Bangkok vyhlásil po dvoch dňoch dažďov „povodňovú katastrofu“ © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Extrémne počasie Povodne Silné dažde Živelná katastrofa
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