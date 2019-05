Thajský kráľ v posledný deň korunovácie pozdravil davy ľudí

Thajský kráľ Mahá Vatčirálongkón vychádza z paláca v sprievode do ulíc metropoly Bangkok a prvýkrát od sobotňajšej korunovácie prichádza pozdravť verejnosť v nedeľu 5. mája 2019. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bangkok 6. mája (TASR) - Thajský kráľ Mahá Vatčirálongkóna pozdravil v pondelok davy ľudí v rámci záverečného dňa svojej korunovácie. Informovala o tom tlačová agentúra AFP.Panovník pozdravil tisícky ľudí z balkóna svojho paláca, pričom išlo o tretí a posledný deň jeho korunovačných slávností. Kráľa a kráľovnú privítala kapela, ktorá zahrala štátnu hymnu, a salva 21 diel.Monarcha a nová kráľovná zamávali davu, ktorý bol odetý do šiat žltej farby a mával kráľovskými zástavami. Udalosť sa odohrala deň po veľkom sprievode, keď sa nový kráľ previezol v zlatých nosidlách po uliciach Bangkoku.povedal kráľ v príhovore a poďakoval sa všetkým za ich požehnania a za to, že im prajú šťastie a úspech. Ocenil tiež "jednotu", ktorú preukázali svojou podporou zhromaždené davy.Korunovácia sa začala v sobotu po dlhom období smútku za jeho otcom, kráľom Pchúmipchónom Adundétom, ktorý zomrel v októbri 2016, po 70 rokoch vládnutia.Mahá Vatčirálongkóna sa od ujatia sa trónu pred 18 mesiacmi usiluje o skonsolidovanie svojej moci v monarchii, a to aj za pomoci vojenskej moci.V priebehu pondelka, ktorý bol vyhlásený za štátny sviatok, sa kráľ stretne s diplomatmi.