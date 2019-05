Údaje na obaloch potravín podliehajú prísnym pravidlám. Viete, čo všetko by mali obsahovať?

Aké údaje musia byť uvedené na obaloch potravín

Zodpovední výrobcovia značia aj nad rámec zákona

Reformulácia potravín

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

BRATISLAVA 6. mája (WebNoviny.sk) - V ostatných rokoch jasne badať trend, že ľudia sa čoraz viac zaujímajú o to, čo jedia. Teda, čo sa v potravinárskych výrobkoch, ktoré kupujú, vlastne nachádza. Tieto informácie musia byť povinne uvádzané, až na výnimky, na obaloch všetkých balených potravín.Za informácie na obale výrobku zodpovedá výrobca a mal by uvádzať na trh iba správne označené výrobky. To, aké informácie na obale musia byť uvedené, upravujú v rámci Európskej únie pomerne prísne právne predpisy. Dobrou správou je, že sa nimi musia riadiť nielen výrobcovia potravín, ale aj ich distribútori a predajcovia nebalených potravín. Cieľom je, aby boli kupujúci v čo najväčšej miere informovaní nielen o zložení potraviny, ale aj o alergénoch, ktoré prípadne obsahuje a jej nutričnej hodnote.Na obale potraviny musia byť uvedené všetky kľúčové informácie. Teda názov potraviny, zoznam zložiek, látky spôsobujúce alergie alebo neznášanlivosť vymenované v príslušnej legislatíve, množstvo zložiek alebo skupín, čisté množstvo potraviny, výživové údaje, dátum minimálnej trvanlivosti alebo dátum spotreby, ako aj meno alebo obchodný názov a adresa prevádzkovateľa potravinárskeho podniku, ktorý je za výrobok v EÚ zodpovedný. Ak je to nevyhnutné, tak aj zvláštne podmienky uchovávania alebo podmienky použitia výrobku, v niektorých definovaných prípadoch krajinu pôvodu alebo miesto pôvodu, návod na použitie, ak je to relevantné. Tiež obsah alkoholu v % u nápojov s obsahom alkoholu vyšším než 1,2 %. Výživové údaje musia byť vyjadrené na 100 g alebo 100 ml na zadnej strane obalu. Môžu byť vyjadrené aj na jednu porciu za predpokladu, že na obale je definovaná veľkosť porcie a súčasne je na výrobku uvedený počet porcií.Dôležitým povinným údajom na obale potravín sú alergény. Musia sa uvádzať slovne a pre lepšiu viditeľnosť musia byť na obale vyznačené odlišným spôsobom, napríklad tučným alebo podčiarknutým písmom, farebne, kurzívou, iným fontom a podobne.Legislatíva dokonca myslí aj na čitateľnosť údajov, definuje minimálnu veľkosť písma, ktorého stredná výška činí najmenej 1,2 mm. V prípade obalov, ktorých najväčšia plocha je menšia než 80 cm2 je stredná výška písma najmenej 0,9 mm.Európska legislatíva pamätá aj na to, aby boli údaje na obaloch potravín uvádzané správne. Presne uvádza zakázané spôsoby označovania potravín, ktoré spotrebiteľa klamú alebo uvádzajú do omylu.Proti dôslednému označovaniu potravín nenamietajú ani výrobcovia. "Registrujeme, že spotrebitelia sa stále viac zaujímajú o to, aké potraviny kupujú. Snažíme sa na to reagovať nielen transparentným informovaním na obaloch, ale aj ďalšími dobrovoľnými informáciami, nad rámec povinných údajov," hovorí Ľubica Novotná zo spoločnosti Nestlé, ktorá je najväčším výrobcom potravín na svete. Na svojich výrobkoch preto spoločnosť umiestňuje napríklad grafické znázornenie doporučenej porcie, nutričné údaje na porciu a referenčnú hodnota príjmu na porciu. Prehľadné značenie na prednej strane obalu dopĺňa podrobnými informáciami na zadnej strane obalu, aby mal zákazník dokonalý prehľad.S označovaním potravín úzko súvisí aj ich reformulácia, teda zlepšenie zloženia receptúry produktu. Výrobcovia sa v nových receptúrach snažia znížiť obsah citlivo vnímaných živín, ako napr. cukru, soli či nasýtených mastných kyselín alebo nahradiť ich vhodnejšími tukmi a zlepšiť tak zloženie vo výrobku. "Nestlé prijalo dlhodobý záväzok znižovať citlivo vnímané nutrienty. Napríklad, od konca roka 2016 už naše výrobky vôbec neobsahujú trans-nenasýtené mastné kyseliny (TFA). Za posledný takto nutrične vylepšený výrobok, Orion Margot tyčinku, ktorá sa vyrába v Česku, sme boli ocenení Potravinárskou komorou ČR v súťaži o Inovatívny výrobok 2017," informuje Ľ. Novotná.Spoločnosť plánuje do roka 2020 vo výrobkoch znížiť aj podiel cukru o ďalších 5 %, soli o 10 %. Súbežne s tým zvyšuje podiel prírodných súčastí alebo celozrnných zložiek, a to všetko spôsobom, aby zostala zachovaná originálna chuť, na ktorú sú zákazníci zvyknutí.Inzercia