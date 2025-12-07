|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Pondelok 8.12.2025
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Marína
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
07. decembra 2025
The Mirror: Na Ukrajine bolo pravdepodobne zabitých už viac ako pol milióna Rusov
Šokujúca správa naznačuje, že počas Putinovej nelegálnej invázie na Ukrajinu bolo zabitých už viac ako 500-tisíc ruských mužov a napriek tomu ruský despota pokračuje vo svojich neúprosných útokoch, píše ...
Zdieľať
7.12.2025 (SITA.sk) - Šokujúca správa naznačuje, že počas Putinovej nelegálnej invázie na Ukrajinu bolo zabitých už viac ako 500-tisíc ruských mužov a napriek tomu ruský despota pokračuje vo svojich neúprosných útokoch, píše britský portál The Mirror.
Nezávislý ruský mediálny kanál Astra extrapoloval počet úmrtí ruských vojakov na 566 000 - hrozné číslo, ktoré naznačuje, že konflikt bol pre Putina strategickým zlyhaním, konštatuje The Mirror. „Počet strát takmer 600 000 znamená, že tento rok mohlo Rusko na Ukrajine stratiť viac ľudí ako za roky 2022 až 2024," cituje britský portál Astru.
Podľa najnovšej informácie ukrajinského generálneho štábu počet príslušníkov ruských ozbrojených síl vyradených z boja, vrátane zranených, od začiatku vojny stúpol na viac ako 1,18 milióna. Len za uplynulý týždeň Moskva podľa Kyjeva stratila viac ako 10-tisíc vojakov.
Zdroj: SITA.sk - The Mirror: Na Ukrajine bolo pravdepodobne zabitých už viac ako pol milióna Rusov © SITA Všetky práva vyhradené.
Nezávislý ruský mediálny kanál Astra extrapoloval počet úmrtí ruských vojakov na 566 000 - hrozné číslo, ktoré naznačuje, že konflikt bol pre Putina strategickým zlyhaním, konštatuje The Mirror. „Počet strát takmer 600 000 znamená, že tento rok mohlo Rusko na Ukrajine stratiť viac ľudí ako za roky 2022 až 2024," cituje britský portál Astru.
Podľa najnovšej informácie ukrajinského generálneho štábu počet príslušníkov ruských ozbrojených síl vyradených z boja, vrátane zranených, od začiatku vojny stúpol na viac ako 1,18 milióna. Len za uplynulý týždeň Moskva podľa Kyjeva stratila viac ako 10-tisíc vojakov.
Zdroj: SITA.sk - The Mirror: Na Ukrajine bolo pravdepodobne zabitých už viac ako pol milióna Rusov © SITA Všetky práva vyhradené.
<< predchádzajúci článok
Financovanie Emmerovej vily sa komplikuje, Trnava ruší pôvodnú zmluvu na 3 milióny eur
Financovanie Emmerovej vily sa komplikuje, Trnava ruší pôvodnú zmluvu na 3 milióny eur