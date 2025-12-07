Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Zo zahraničia

07. decembra 2025

The Mirror: Na Ukrajine bolo pravdepodobne zabitých už viac ako pol milióna Rusov


ruské straty Vojna na Ukrajine

Šokujúca správa naznačuje, že počas Putinovej nelegálnej invázie na Ukrajinu bolo zabitých už viac ako 500-tisíc ruských mužov a napriek tomu ruský despota pokračuje vo svojich neúprosných útokoch, píše ...



russia_daily_life_48176 676x451 7.12.2025 (SITA.sk) - Šokujúca správa naznačuje, že počas Putinovej nelegálnej invázie na Ukrajinu bolo zabitých už viac ako 500-tisíc ruských mužov a napriek tomu ruský despota pokračuje vo svojich neúprosných útokoch, píše britský portál The Mirror.


Nezávislý ruský mediálny kanál Astra extrapoloval počet úmrtí ruských vojakov na 566 000 - hrozné číslo, ktoré naznačuje, že konflikt bol pre Putina strategickým zlyhaním, konštatuje The Mirror. „Počet strát takmer 600 000 znamená, že tento rok mohlo Rusko na Ukrajine stratiť viac ľudí ako za roky 2022 až 2024," cituje britský portál Astru.

Podľa najnovšej informácie ukrajinského generálneho štábu počet príslušníkov ruských ozbrojených síl vyradených z boja, vrátane zranených, od začiatku vojny stúpol na viac ako 1,18 milióna. Len za uplynulý týždeň Moskva podľa Kyjeva stratila viac ako 10-tisíc vojakov.


Zdroj: SITA.sk - The Mirror: Na Ukrajine bolo pravdepodobne zabitých už viac ako pol milióna Rusov © SITA Všetky práva vyhradené.

ruské straty Vojna na Ukrajine
