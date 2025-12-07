Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Z domova

07. decembra 2025

Financovanie Emmerovej vily sa komplikuje, Trnava ruší pôvodnú zmluvu na 3 milióny eur


Mesto Trnava a ministerstvo investícií a regionálneho rozvoja sa dohodli na ...



7.12.2025 (SITA.sk) -

Mesto Trnava a ministerstvo investícií a regionálneho rozvoja sa dohodli na mimoriadnom ukončení zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku z Programu Slovensko vo výške približne 3 milióny eur na obnovu Emmerovej vily.


Dôvodom boli príliš prísne limity na komerčné využívanie tejto národnej kultúrnej pamiatky. Trnava sa bude uchádzať o nenávratný príspevok s inými podmienkami ešte raz, žiadosť budú schvaľovať mestskí poslanci v utorok.



Nová žiadosť a zmena spôsobu financovania


„Rozhodli sme sa pre zmenu spôsobu financovania, pričom využijeme schému štátnej pomoci, ktorá umožní vykonávať v priestore Emmerovej vily hospodársku činnosť vo väčšej miere aj počas prvých piatich rokov. Prioritným stále ostane kultúrny účel budovy, avšak týmto spôsobom môžeme projekt nastaviť udržateľnejšie,“ vysvetlila hovorkyňa trnavskej radnice Veronika Majtánová.



Mesto Trnava podá novú žiadosť ešte do konca tohto roka. Podľa pôvodných podmienok mohlo byť na komerčné účely využívaných najviac 20 percent podlahovej plochy tejto stavby. Prevádzka, napríklad kaviareň, by musela mať otváracie hodiny v súlade s ostatnými aktivitami umiestnenými v Emmerovej vile. Z diskusie v mestskom zastupiteľstve tiež vyplynulo, že napríklad kaviareň by mohla byť otvorená len 8 hodín denne, čo by pre podnikateľov v tomto odvetví bol veľký problém.



Rekonštrukcia pokračuje podľa plánu


Mesto Trnava začalo s rekonštrukciou Emmerovej vily za 3,3 milióna eur v tomto roku, dokončená má byť do 31. augusta budúceho roku. Potom má byť bývalý letohrádok z konca 18. storočia v bezprostrednej blízkosti centra mesta ozdobou Ružového parku.



Vila je pomenovaná po bývalom trnavskom starostovi Ignácovi Emmerovi. Jeho syn Kornel Emmer, ktorý bol mestským notárom a poslancom Uhorského snemu, v závete na začiatku 20. storočia napísal, že dom aj so záhradou odkáže mestu Trnava a Trnavčanom na kultúrne účely. Mal jedinú podmienku, aby niektorá z ulíc v meste bola po ňom pomenovaná, čo sa neskôr aj stalo.




Zdroj: SITA.sk - Financovanie Emmerovej vily sa komplikuje, Trnava ruší pôvodnú zmluvu na 3 milióny eur © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Mestskí poslanci Program Slovensko
