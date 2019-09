The Plastic People of the Universe otvorili 20. ročník Konvergencií

Ilustračná fotografia. Foto: TASR Foto: TASR

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 11. septembra (TASR) - Medzinárodný festival komornej hudby Konvergencie oslávi svoje 20. narodeniny sériou koncertov spájajúcich renomovaných domácich a zahraničných umelcov a (nielen) komornú hudbu rozličných žánrov. V programe sú tiež dva koncerty pripomínajúce 30 rokov slobody. Prvým je špeciálny projekt legendy českého undergroundu - kapely The Plastic People of the Universe, a Filharmonie Brno Co znamená vésti koně, ktorým sa v stredu v Mestskom divadle P. O. Hviezdoslava v Bratislave začal 20. ročník festivalu." uviedol na tlačovej konferencii pred špeciálnym koncertom zakladateľ a umelecký riaditeľ festivalu Jozef Lupták. Dvadsiaty ročník je podľa neho retrospektívou vzťahov posledných rokov, ale i celého festivalu." vysvetlil.The Plastic People of the Universe hrali v bratislavskej Starej tržnici spolu s inými kapelami pri príležitosti desiateho výročia novembra '89.konštatoval jeden z "Plastikov" Vratislav Brabenec (poézia, spev), ktorý spolu s basgitaristom Milanom "Mejlom" Hlavsom definoval umelecký tvar projektu Co znamená vésti koně z roku 1981.poznamenal k projektu, ktorý v roku 2014 dostal novú podobu vďaka orchestrálnym aranžmánom skladateľa a klavírneho virtuóza Michala Nejtka.dodal Nejtek. "Kone" podľa jeho slov majú špecifickú a originálnu atmosféru, ktorá prestupuje celým hudobným i textovým materiálom:opisuje.Brabenec ďalej prezradil, že s "Plastikmi" má v pláne nahrať novinku.vyhlásil s tým, že to zrejme nebude "sranda", keďže členovia kultovej kapely zostarli. "zavtipkoval na margo pripravovanej "ostrej 40-minútovky" so zaujímavými textami." povedal.Špeciálny koncert The Plastic of the Universe a Filharmónie Brno venovaný 30. výročiu Nežnej revolúcie a slobode v hudbe sa začal čítaním textov, ktoré "Plastici" zhudobnili. Výber textov predniesol Robert Roth. Pred koncertom si jeho návštevníci mohli pozrieť projekciu dokumentárneho filmu o vzniku projektu Co znamená vésti koně. Súčasťou večera bol aj projekt Praprapravda výtvarníka Stana Masára, ktorý pre Konvergencie pripravil špeciálny reprint starého vydania denníka z roku 1989.