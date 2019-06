The Rolling Stones pokračujú v turné s uzdraveným spevákom M. Jaggerom

Členovia skupiny The Rolling Stones zľava Ron Wood a Mick Jagger vystupujú na koncerte v rámci turné No Filter na štadióne amerického futbalu Soldier Field v Chicagu 21. júna 2019. Skupina odohrala som svoj prvý koncert po operácii Micka Jaggera. Kvôli jeho zdravotnému stavu kapela odložila severoamerickú časť svojho turné No Filter, ktorá mala byť v čase od 20. apríla do 29. júla. Jagger podstúpil operáciu srdca, pri ktorej mu vymenili chlopňu. Foto: FOTO TASR/AP Foto: FOTO TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Chigago 22. júna (TASR) - Americká roková kapela The Rolling Stones v piatok vystúpením v Chicagu pokračovala v severoamerickom turné po tom, ako musela jeho časť presunúť pre zdravotné problémy speváka Micka Jaggera. Informovala o tom agentúra AP.Sedemdesiatpäťročný Jagger bol podľa AP počas koncertu v dobrom zdravotnom stave a behal a skákal po pódiu.Lekári koncom marca 75-ročnému Jaggerovi oznámili, že nemôže vystupovať. Spevák následne podstúpil operáciu srdcovej chlopne a úspešne sa po zákroku zotavil.Skupina, ktorá je na hudobnej scéne od roku 1962, odohrá v USA a Kanade celkovo 17 koncertov, z ktorých posledný sa uskutoční 31. augusta v Miami. Pôvodne sa mala severoamerická časť turné začať 20. apríla; z dôvodu Jaggerových zdravotných komplikácii sa však posunula.Denník The New York Times v máji na svojej webovej stránke uviedol, že lístky, ktoré si fanúšikovia zakúpili na pôvodné vystúpenia, zostávajú v platnosti a tí, ktorí sa nebudú môcť na vystúpenia v nových termínoch dostaviť, si budú môcť u predajcov nárokovať náhradu.Všetci členovia The Rolling Stones už majú viac ako 70 rokov. Najstarším je 78-ročný bubeník Charlie Watts; nasledujú Jagger a gitaristi Keith Richards (75) a Ronnie Wood (72).