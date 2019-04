Thiago Silva by rád ukončil kariéru v PSG

Hráč PSG Thiago Silva (vpravo). Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Paríž 11. apríla (TASR) - Brazílsky futbalový reprezentant Thiago Silva priznal, že by rád ukončil kariéru v Paríži Saint-Germain. Tridsaťštyriročný stopér je súčasťou francúzskeho veľkoklubu od leta 2012 a patrí medzi jeho opory.uviedol Silva v rozhovore pre francúzske médiá.Počas šesť a polročného pôsobenia získal s klubom z Parku princov zatiaľ päť majstrovských titulov a na dosah má šiesty. Štyrikrát sa tešil z víťazstva vo Francúzskom pohári, päťkrát v Ligovom pohári a štyrikrát vyhral s PSG Trofej šampiónov.Podľa informácie portálu lequipe.fr pripravuje vedenie parížskeho klubu pre svojho kapitána novú zmluvu, ktorá by mala platiť do roka 2022.