Think tank napojený na Putina vyzýva Kremeľ, aby demonštratívne odpálil jednu jadrovú bombu

30.5.2024 (SITA.sk) - Rusko by malo zvážiť „demonštratívny“ jadrový výbuch, aby zastavilo Západ, ktorý by Ukrajine mohol umožniť používať zbrane pri útokoch na ruské územie.Ako referuje web news.sky.com, s takýmto nápadom prišiel ruský think tank podporovaný tamojším vodcom Vladimirom Putinom „Aby sme potvrdili vážnosť ruských zámerov a presvedčili našich odporcov o pripravenosti Moskvy eskalovať, stojí za to zvážiť demonštratívny jadrový výbuch,“ povedal pre ekonomický časopis Profil popredný člen Rady pre zahraničnú a obrannú politiku so sídlom v Moskve Dmitrij Suslov.„Politický a psychologický efekt atómového hríbu, ktorý budú naživo vysielať na všetkých televíznych kanáloch po celom svete, snáď pripomenie západným politikom jedinú vec, ktorá zabránila vojnám medzi veľmocami od roku 1945 a pre ktorú sú teraz z veľkej časti stratení - strach z jadrovej vojny,“ doplnil podporovateľ ruského režimu.Putin v minulosti ocenil Radu pre zahraničnú a obrannú politiku a zúčastnil sa na jej politických diskusiách.