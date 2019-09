Thomas Cook by mala v priebehu niekoľkých dní vyčerpať všetku hotovosť

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Photo Foto: TASR/AP Photo

Londýn 25. septembra (TASR) - Britská cestovná kancelária (CK) Thomas Cook by mala v priebehu niekoľkých dní vyčerpať všetku svoju hotovosť. Uviedli to noviny Financial Times (FT) s odvolaním sa na zdroj zo súdu, podľa ktorého to vo výpovedi povedal riaditeľ CK Peter Fankhauser. To poukazuje na zúfalý stav financií spoločnosti v období pred jej krachom.Cestovná kancelária by pritom do konca septembra mala zaplatiť účty vo výške takmer 500 miliónov libier (567,19 milióna eur) množstvu subjektov, od partnerských hotelov až po veriteľov. Vyplýva to z dokumentácie o jej platobnej neschopnosti, do ktorej sa FT podarilo nahliadnuť.Keď CK v pondelok (23. 9.) vyhlásila bankrot, mala v hotovosti 956.670 GBP a na bankových účtoch 31,2 milióna GBP, čo viedlo generálneho riaditeľa Fankhausera k záveru, že "spoločnosti dôjdu peniaze do 4. októbra 2019 a pravdepodobne skôr".Účtovníctvo CK Thomas Cook je v mínuse, na úrovni -3,1 miliardy GBP, pre dlh vo výške 1,9 miliardy GBP, neuhradené interné platby dcérskym spoločnostiam, ako aj sumy, ktoré dlhuje tzv. tretím stranám, poskytovateľom platobných služieb. Hlavnými aktívami skupiny sú akcie v jej hlavných spoločnostiach Thomas Cook Group Tour Operations a Thomas Cook Group Airlines.Banky, hoteloví partneri, poisťovatelia a prenajímatelia už začali počítať náklady spojené s krachom britskej CK.Súdne dokumenty vrhli nové svetlo na to, ako vedenie spoločnosti Thomas Cook bojovalo o záchranu skupiny, vrátane početných rozhovorov o predaji častí alebo celých divízií v mesiacoch pred bankrotom. Thomas Cook dostal päť nezáväzných ponúk na kúpu celej svojej leteckej skupiny alebo jej častí, jednu nezáväznú ponuku na kúpu celej CK od najväčšieho akcionára, čínskej spoločnosti Fosun, a jednu ponuku na kúpu severskej divízie. Predstavenstvo však všetky ponuky zamietlo s argumentom, že neodrážali skutočnú hodnotu a kapitálová štruktúra zostávajúcej skupiny by sa tak dostala do stavu, ktorý by nebol "udržateľný".Dokumenty tiež prvýkrát odhalili, že na začiatku augusta oslovila britskú CK s ponukou na prevzatie turecká Anex Tour Group. Rozhovory medzi Anexom a Fosunom však neviedli k dohode. Počas letných mesiacov sa stav majetku spoločnosti prudko zhoršil, čo viedlo k horúčkovitým snahám o získanie hotovosti.Poskytovatelia platobných služieb, ktorí vyberali značné množstvo hotovosti od zákazníkov, vrátane spoločností Concardis a Nets, Barclaycard, UniCredit a American Express, "podnikli kroky na zníženie svojej finančnej angažovanosti voči skupine, napríklad odmietli výber hotovosti a zrušili platobné služby, ktoré skupine poskytujú", ukázali dokumenty.Keď sa stav financií zhoršil, CK sústredila svoje úsilie na zabezpečenie dohody o reštrukturalizácií so spoločnosťou Fosun, bankami a niektorými držiteľmi jej dlhopisov.Pôvodne odhady počítali so sumou približne 750 miliónov GBP na podporu podnikateľského plánu skupiny, ale neskôr sa zvýšili na 900 miliónov GBP. Súdne dokumenty však ďalej odhalili, že v týždni od 9. septembra niektorí veritelia požiadali spoločnosť Fosun o ďalšie financie vo výške 150 až 200 miliónov USD (136,33 - 181,77 milióna eur) na zníženie rizík pádu. Fosun to odmietol, pretože nesúhlasil s analýzou.Dokumenty načrtávajú horúčkovité pokusy o dosiahnutie kompromisu na schôdzi správnej rady 17. septembra. Tá viedla k poslednému pokusu o získanie financií, vrátane žiadosti o pomoc od vlády.Po zverejnení negatívnych správ v médiách začali niektorí dodávatelia požadovať platby vopred a mnohí aj zrušenie dovolenkových pobytov. Počas záverečnej série stretnutí a rozhovorov vláda informovala spoločnosť, že jej neposkytne podporu. Thomas Cook tak v nedeľu (22. 9.) vyhlásil platobnú neschopnosť.