Thomas zacítil na Tour de France šancu, Pinot chce zaútočiť v Alpách

Paríž 22. júla (TASR) - Britský cyklista Geraint Thomas sa po nevydarenej sobotňajšej etape s výstupom na Col du Tourmalet nadýchol v nedeľu k výbornému výkonu. Zatiaľ čo na ikonickom stúpaní stratil na vedúceho Juliana Alaphilippea pol minúty, v nedeľu manko skresal a na žltého Francúza získal späť 27 sekúnd. Obhajca titulu Thomas po sobote priznal, že na spolufavoritov nestačil, po skončení 15. etapy je však pripravený znovu zaútočiť na žltý dres.Ešte pár minút pred dojazdom do cieľa nedeľňajšej etapy sa zdalo, že Thomas opäť nebude stačiť na rýchle tempo. Ale dva kilometre pred cieľom sa oprel do pedálov a cieľovú pásku na kopci Prat d'Albis preťal ako siedmy v poradí. Alaphilippe stratil 27 sekúnd a tak sa rozdiel medzi oboma pretekármi scvrkol na 1:35 min. Líder Alaphilippe, ktorý doteraz predvádzal na Tour úžasné výkony, ukázal prvé známky slabosti po dvoch týždňoch pretekov.citoval slová Thomasa portál cyclingnews.com. Brit priznal, že mohol zaútočiť skôr a strata na lídra pretekov tak mohla byť ešte menšia.Jeho tím Ineos je pripravený zaútočiť na Tour hneď po pondelňajšom voľnom dni. Najskôr sú síce na programe dve ľahšie etapy s rovinatým a zvlneným profilom, no od štvrtka do soboty čakajú na jazdcov tri náročné horské skúšky v Alpách. V boji o celkové poradie však budú chcieť výrazne prehovoriť aj ďalší, medzi nimi treba určite spomenúť Thibauta Pinota. Práve 29-ročný Francúz z tímu Groupama FDJ preukázal v oboch víkendových ťažkých etapách najviac síl. Na Tourmalete bol prvý a v nedeľu prišiel do cieľa hneď za víťazným Simonom Yatesom. Francúzske médiá ho dokonca po Alaphilippeovom zaváhaní v 15. etape považujú za najväčšiu domácu nádej na celkový triumf.povedal Pinot po nedeľňajšej etape a dodal:Pinot chce rovnako ako Thomas útočiť na žltý dres Alaphilippea v 18., 19. a 20. etape. V Alpách to bude najmä o podpore tímov, kde má väčšiu silu Ineos, no Pinotova sebadôvera je veľká a Francúz chce zopakovať výborné výkony z pyrenejských kopcov.dodal Pinot, ktorý stráca na lídra zo štvrtého miesta minútu a 50 sekúnd.Spolu s Alaphilippeom dostávajú už niekoľko dní do varu celé Francúzsko. Dlhé roky sa totiž nestalo, že by mal domáci pretekár také veľké šance na zisk najcennejšieho dresu. Posledný Francúz, ktorý vyhral Tour bol totiž ešte v roku 1985 legendárny Bernard Hinault. Vtedy získal piatykrát v kariére "maillot jeune" a postavil sa na čelo historického poradia k ďalším velikánom Jacquesovi Anqeutilovi, Eddymu Merckxovi a Miguelovi Indurainovi.