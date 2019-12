Thunbergová sa po niekoľkých mesiacoch vrátila pred švédsky parlament

Na snímke mladá švédska environmentálna aktivistka Greta Thunbergová. Foto: TASR Foto: TASR

Štokholm 20. decembra (TASR) - Švédska klimatická aktivistka Greta Thunbergová sa po niekoľkých mesiacoch cestovania po svete vrátila do vlasti a zapojila sa do piatkového klimatického protestu pred švédskym parlamentom v Štokholme, kde jej aktivity vlani začali, píše agentúra AP.Po mesiacoch cestovania vlakmi a loďami na klimatické summity v Európe a Spojených štátoch sa 16-ročná aktivistka vrátila do vlasti. V piatok sa znova dostavila pred švédsky parlament, aby tam demonštrovala za záchranu klímy presne tak, ako to začala robiť v auguste 2018.Thunbergovej protesty za ochranu klímy odvtedu inšpirovali mladých ľudí po celom svete. Podľa vlastných slov by v tomto smere chcela vyvolať ešte výraznejšiu odozvu." uviedla Thunbergová po návrate z klimatického summitu (COP25) v Madride.Svetoznáma aktivistka sa nedávno stala vôbec najmladším človekom vyhláseným magazínom Time za osobnosť roka. Známou sa stala po tom, ako vlani denne protestovala pred švédskym parlamentom, pričom žiadala, aby politici urobili viac v boji proti klimatickej zmene. Mladých ľudí na celom svete tým inšpirovala k vlne protestov známych ako "Piatky za budúcnosť".