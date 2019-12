V Bratislave pribudne o pár mesiacov 'flotila' nových autobusov

Ilustračná fotografia. Foto: TASR - Henrich Mišovič Foto: TASR - Henrich Mišovič

Bratislava 20. decembra (TASR) – V hlavnom meste pribudne 70 moderných autobusov, ktoré nahradia tie najstaršie vozidlá. Dopravný podnik Bratislava (DPB) ukončil vyhodnocovanie verejného obstarávania na nákup nových kĺbových autobusov. S víťazom súťaže zatiaľ zmluvu nepodpíše, DPB sa so zámerom vylúčiť akékoľvek pochybnosti rozhodol nechať proaktívne skontrolovať priebeh tendra Úradom pre verejné obstarávanie (ÚVO).,“ uviedol vedúci útvaru marketingu a komunikácie DPB Matej Michlík. "Mesto kupuje autobusy od spoločnosti Otokar, ktorá spomedzi štyroch záujemcov ponúkla v súťaži nielen najlepšiu cenu, ale aj najnižšie náklady na údržbu a rovnako jej vozidlá spĺňajú prísne emisné normy Euro 6d," dodal.Upozornil ďalej, že hoci je značka Otokar v Bratislave a okolí neznáma, má vyše 50-ročnú históriu, pričom pri výrobe využíva európske, najmä nemecké komponenty. "J" priblížil. Stretnúť sa s novými vozidlami bude možné od roku 2020 na všetkých linkách, ktoré obsluhujú kĺbové vozidlá.Cena jedného nového kĺbového autobusu Otokar Kent C je 254.950 eur. DPB podľa odhadov ušetril vo verejnom obstarávaní približne päť miliónov eur. „,“ ozrejmil Michlík. Upozornil, že systém znemožňuje i existenciu kartelových dohôd, keďže funguje tak, že uchádzači nevedia, či sa do súťaže prihlásil aj ich konkurent a majú stanovený termín, do ktorého musia predložiť svoju cenovú ponuku. ",“ dodal Michlík.Objednávky na nové vozidlá budú zadávané postupne podľa objemu vyčlenených finančných prostriedkov zastupiteľstvom hlavného mesta Bratislavy.Nákup 70 kĺbových autobusov bol súčasťou plánovanej akvizície, ktorou chce hlavné mesto modernizovať vozový park MHD o 81 kĺbových autobusov a štyri minibusy. Na prvých desať autobusov, ktoré budú premávať na bratislavské letisko, už bola objednávka podpísaná. Cena jedného vozidla dosiahla 312.500 eur bez DPH. Celková úspora na tejto zákazke na desať vozidiel oproti predpokladanej hodnote dosiahla podľa DPB vyše 13 percent, presne 425.000 eur bez DPH. Autobusy, vrátanie ďalšieho, ktorý bude slúžiť ako autoškola, dodala spoločnosť Solaris.Pri obstarávaní štyroch minibusov bola súťaž zrušená a dopravca bude ďalej postupovať priamym rokovacím konaním.