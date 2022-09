Tiafoe po triumfe nad Nadalom: Ani neviem, čo sa stalo

Španielsky tenista Rafael Nadal vypadol v osemfinále dvojhry na grandslamovom turnaji US Open. Druhého najvyššie nasadeného hráča zdolal domáci Američan Frances Tiafoe v štyroch setoch 6:4, 4:6, 6:4, 6:3. Postup si vybojoval aj Jannik Sinner z Talianska po triumfe nad Iľjom Ivaškom z Bieloruska 6:1, 5:7, 6:2, 4:6, 6:3 a aj Španiel Carlos Alcaraz, ktorý zdolal Marina Čiliča z Chorvátska 6:4, 3:6, 6:4, 4:6, 6:3.



Dvadsaťštyriročný Tiafoe je najmladším Američanom, ktorý sa dostal do štvrťfinále od roku 2006. Nadal, štvornásobný šampión US Open, bol najvyššie nasadeným hráčom na turnaji po nedeľnej prehre Daniila Medvedeva.



Nadal prehral s o dvanásť rokov mladším Tiafoeom po prvý raz v kariére. Američan sa opieral o podporu domácich divákov, 48 víťazných lôpt a servis, ktorý stratil za celý zápas len dvakrát. Nadal o neho prišiel päťkrát. "Dôvod prehry je jednoduchý. Zahral som zle a on dobre," uviedol Španiel na tlačovej konferencii.

Tiafoe narazí vo štvrťfinále na Rusa Andreja Rubľova. "Vôbec neviem, čo povedať. Nemôžem tomu uveriť. Rafa je jedným z najlepších hráčov všetkých čias. Podarilo sa mi však zahrať neuveriteľný zápas. Ani neviem, čo sa stalo," uviedol Američan.



Postup si po takmer štvorhodinovej dráme vybojoval aj Sinner, pre ktorého to je už tretie grandslamové štvrťfinále v tejto sezóne. Aj Španiel Alcaraz odohral proti Čiličovi päť setov, zápas trval 3 hodiny a 56 minút. Sinner s Alcarazom nastúpia proti sebe v stredu o 18.00 SELČ a v rovnakom čase sa odohrá aj súboj Tiafoea s Rubľovom.

muži - dvojhra - osemfinále:



Carlos Alcaraz (Špa.-3) - Marin Čilič (Chor.-15) 6:4, 3:6, 6:4, 4:6, 6:3

Frances Tiafoe (USA-22) - Rafael Nadal (Šp.-2) 6:4, 4:6, 6:4, 6:3

Jannik Sinner (Tal.-11) - Iľja Ivaška (Biel.) 6:1, 5:7, 6:2, 4:6, 6:3