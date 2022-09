Slafkovský je pre Montreal Canadiens jeden z najcennejších hráčov, podľa experta presne po takom vždy túžili

Hráč po akom vždy túžili

Prelomová sezóna plná úspechov

6.9.2022 - Zámorský expert Marco D'Amico z portálu Montreal Hockey Now považuje slovenského hokejistu Juraja Slafkovského za jedného z najcennejších hráčov pre klub Montreal Canadiens zo zámorskej NHL Vo svojom zozname ho zaradil najvyššie z hráčov, ktorí zatiaľ nehrali v kanadsko-americkej profilige a celkovo na tretie miesto za už etablovaných mladíkov Nicka Suzukiho a Cola Caufielda."Tento robustný silový útočník bude dôležitá súčasť tímu na ceste stať sa každoročným kandidátom na zisk Stanleyho pohára. Pravdepodobne sa pokúsi presadiť sa hneď v najbližšej sezóne. Hráči s jeho postavou a talentom sú na drafte ojedinelí, a preto je takým prísľubom pre budúcnosť klubu. Generálny manažér Kent Hughes chcel už dlho získať niekoho robustnejšieho a rýchlejšieho do útoku, čo Slafkovský do bodky spĺňa. Nechýba mu pritom talent ani rýchlosť," uviedol odborník na margo tohtoročnej draftovej jednotky.Slafkovský sa pripravuje na svoju prvú sezónu v zámorí, tá minulá bola pre neho naozaj prelomová. Okrem olympijského bronzu získal striebornú medailu z Hlinka Gretzky Cupu 2021, stal sa vicemajstrom fínskej Liigy s tímom TPS Turku a dostal tiež ocenenie Hokejista roka na Slovensku.Na hokejovom turnaji v Pekingu bol najlepší strelec a zvolili ho za najužitočnejšieho hráča. Slovensko reprezentoval aj na svetovom šampionáte vo Fínsku, kde bol najproduktívnejší hráč tímu.