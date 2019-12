Tibor Eliot R. sa cíti nevinný, za svojím článkom si stojí

Šéfredaktor časopisu Zem a vek Tibor Eliot R. EASYFOTO TASR - Adel Ghannam Foto: TASR Foto: TASR

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 11. decembra (TASR) – Šéfredaktor časopisu Zem a Vek Tibor Eliot R., ktorý je obžalovaný z rozširovania extrémistického materiálu, sa cíti nevinný a odmieta, že by prechovával nenávisť k menšinám. Uviedol to počas prestávky na pojednávaní Špecializovaného trestného súdu v Pezinku.uviedol počas prestávky obžalovaný, ktorý odmieta, že by niekoho navádzal na násilie.uviedol na svoju obhajobu obžalovaný. Ten dodal, že nebol v prípravnom konaní vypočutý.vysvetľoval jeho obhajca Ľubomír Hlbočan, ktorý neplánuje súdu navrhnúť predvolať na pojednávanie žiadnych svedkov.Podľa obžaloby v máji 2017 zverejnil Tibor Eliot R. v časopise článok s názvom Klin židov medzi Slovanmi, v ktorom uviedol citácie údajných myšlienok rôznych osobností slovenskej histórie, v ktorých vyjadrovali negatívne postoje k židovskej komunite.Podľa prokuratúry tým Tibor Eliot R. uvádzal do obehu a rozširoval extrémistické materiály a spáchal taký čin verejne. Ďalej verejne hanobil skupinu osôb pre ich skutočnú alebo domnelú príslušnosť k niektorej rase, národu alebo pre ich náboženské vyznanie. Zároveň verejne podnecoval k nenávisti voči skupine osôb pre ich skutočnú alebo domnelú príslušnosť k niektorej rase, národu a náboženské vyznanie.