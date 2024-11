Tibor Gašpar ako predseda výboru pre obranu a bezpečnosť končí, vo funkcii ho nahradí Richard Glück

5.11.2024 (SITA.sk) - Poslanec Tibor Gašpar Smer-SD ) sa vzdal funkcie predsedu Výboru Národnej rady SR pre obranu a bezpečnosť . Vo funkcii ho nahradí poslanec Richard Glück v prípade, že bude zvolený.Informoval o tom Denník N a pripomenul, že Glück patrí aktuálne ku kontroverznejším poslancom Smeru. Ako denník doplnil, Glück sa vo voľbách pôvodne do parlamentu nedostal, až kým sa nestal náhradníkom za Martina Nemkyho (Smer-SD), ktorý odišiel na štatistický úrad.Gašpar dôvody odchodu z výboru neuviedol. Vzdal sa funkcie s tým, že poverený viesť výbor bude podpredseda výboru Samuel Migaľ Hlas-SD ). Denník N pripomenul, že Gašpar je od leta podpredsedom parlamentu. Podpredsedovia sú v parlamente traja, a neriadia žiadne výbory ani nie sú ich členmi."Jeho pôsobenie v brannobezpečnostnom výbore bolo od začiatku kritizované, keďže čelí obvineniam zo založenia zločineckej skupiny v polícii v kauze s názvom Očistec . Obvinený bol aj v kauze Ezechiel 7, ktorá sa týka podozrení z korupcie v prípadoch Technopol, Doprastav a Váhostav. Toto obvinenie mu zrušili," doplnil Denník N s tým, že pôvodne bol Gašpar aj členom výboru na kontrolu SIS , no po vymenovaní jeho syna Pavla Gašpara do vedenia SIS sa tohto členstva vzdal.