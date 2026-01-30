Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 24hod.sk    Z domova

30. januára 2026

Tiborovi Gašparovi sa podľa Grendela splnil sen o policajnom rokovacom poriadku. Opozícia vyzýva Pellegriniho, aby ho nepodpísal – VIDEO


Tagy: Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Novela zákona o rokovacom poriadku Opozícia Prezident Slovenskej republiky

Tiborovi Gašparovi sa splnil sen o policajnom rokovacom poriadku. Vyhlásil to poslanec Hnutia ...



Tiborovi Gašparovi sa splnil sen o policajnom rokovacom poriadku. Vyhlásil to poslanec Hnutia Slovensko Gábor Grendel s výzvou prezidentovi Petrovi Pellegrinimu, aby zákon o novom rokovacom poriadku nepodpísal a vrátil ho do parlamentu na opätovné prerokovanie.

„Gašparovi sa podarilo pretlačiť nedemokratický rokovací poriadok, ktorý začne platiť v máji tohto roku a vďaka ktorému bude môcť koaličná väčšina šikanovať opozičných poslancov. Faktom však je, že Národná rada (NR) SR nepotrebuje nový rokovací poriadok. Aj existujúci rokovací poriadok obsahuje dostatok nástrojov na to, aby si predseda parlamentu alebo podpredsedovia, ktorí riadia schôdzu, urobili v rokovacej sále poriadok, ak majú takúto potrebu," zdôraznil Grendel. Gašpar podľa jeho slov urobil nový policajný rokovací poriadok, ktorý bude fungovať na báze príkazov, zákazov a pokút.

Čas a špicľovanie


Grendel pripomenul, že k najproblematickejším bodom nového rokovacieho poriadku patrí napríklad skresanie času, ktorý majú poslanci k dispozícii na prednesenie svojich názorov. „Je to nehorázne obmedzovanie práv opozície. Síce áno, budú platiť tie pravidlá aj na koaličných poslancov, ale viete, že tí sú vždy ticho. Čiže toto dopadne najmä na opozičných poslancov," doplnil Grendel s tým, že druhým problémovým bodom je špicľovanie poslancov NR SR mimo budovy parlamentu. Podľa nových pravidiel budú môcť byť totiž trestaní nielen za to, čo povedia v parlamente, ale aj za to, čo povedia kdekoľvek na akomkoľvek verejnom zhromaždení.

„Ide o špicľovanie a buzeráciu," vyhlásil Grendel. Poslanec klubu Hnutia Slovensko Igor Dušenka upozornil, že vládna koalícia s týmto krokom uzurpuje súdne právomoci. „To, že osem členov vládnej koalície združených v mandátovom a imunitnom výbore bude rozhodovať o tom, či nejaký výrok poslanca je alebo nie je spôsobilý spôsobiť ujmu, o tom rozhodujú súdy," zdôraznil Dušenka, podľa ktorého si tak koalícia uzurpuje súdnu právomoc.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Sloboda slova


Je podľa neho neprijateľné, aby sa takýmto spôsobom nahrádzalo konanie súdov, na ktorých pôsobia vyškolení sudcovia, nie právni laici. „Toto je neakceptovateľné a takýto návrh prezident nesmie podpísať," zdôraznil poslanec.

Poslankyňa a predsedníčka strany Za ľudí Veronika Remišová v tejto súvislosti upozornila na slobodu slova. Je podľa nej nemysliteľné, aby poslancov trestali za názor, a to aj mimo parlamentu. Remišová je preto presvedčené, že je to protiústavné, keďže ústava každému garantuje právo na slobodu prejavu.

Schválenie zákona


„Myslíme si, že by sa poslanci mali obrátiť na Ústavný sud SR," doplnila Remišová s tým, že o to požiadajú kolegov, keďže nemajú 30 podpisov. Remišová súčasne kritizuje, že vláda nerieši problémy obyčajných ľudí, ale mindráky koaličných poslancov.

„Minule sme v trestnej novele riešili mindráky Gašpara, ktorý je obžalovaný v jednej zo závažných káuz," povedala Remišová s tým, že v rokovacom poriadku sa teraz riešia mindráky Gašpara z toho, aby si poslanci zachovali svoju parlamentnú funkciu, ak nejaký z nich pôjde do väzby. „Toto ja považujem za absolútne odtrhnuté od reality," uzavrela poslankyňa.


Zdroj: SITA.sk - Tiborovi Gašparovi sa podľa Grendela splnil sen o policajnom rokovacom poriadku. Opozícia vyzýva Pellegriniho, aby ho nepodpísal – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.

