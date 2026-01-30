Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Tlačové správy

Toyota Corolla Touring Sports: Kombi pre podnikanie, ktoré šetrí peniaze, čas aj nervy


Tagy: automobily PR

Toyota Corolla Touring Sports v modelovom roku 2026 prináša ideálnu kombináciu priestoru, moderného hybridného pohonu a výhodnej ceny. Pre živnostníkov a malé firmy je to auto, ktoré podporuje podnikanie bez ...




2023_ _corolla_touring_sports_dpl 01 titulka 676x451 30.1.2026 (SITA.sk) - Toyota Corolla Touring Sports v modelovom roku 2026 prináša ideálnu kombináciu priestoru, moderného hybridného pohonu a výhodnej ceny. Pre živnostníkov a malé firmy je to auto, ktoré podporuje podnikanie bez zbytočných kompromisov.


Vybrať správne auto na podnikanie znamená myslieť dopredu. Malí podnikatelia a živnostníci dnes nehľadajú len pekný dizajn, ale najmä spoľahlivosť, nízke náklady, dostatok priestoru a dlhodobú hodnotu. Presne tieto vlastnosti už roky potvrdzuje Toyota Corolla, ktorá patrí medzi najpredávanejšie modely sveta.

Vo verzii Touring Sports (TS) prináša Corolla ideálne riešenie pre každodennú pracovnú realitu – od rozvozov tovaru cez servisné výjazdy až po rodinné výlety po pracovnom týždni.

Kombi, ktoré zvládne pracovný deň aj voľný čas


Toyota Corolla TS kombi ponúka takmer 600 litrov batožinového priestoru, vďaka čomu bez problémov pojme náradie, vzorky, techniku aj väčšie zásielky. Zároveň si zachováva komfort osobného auta, čo ocení vodič pri dlhších trasách aj každodennom dochádzaní.

V praxi to znamená jedno vozidlo pre podnikanie aj súkromný život – bez nutnosti kompromisov.


Hybrid, ktorý funguje bez starostí


Modelový rok 2026 prináša najnovšiu generáciu plne hybridného pohonu, ktorý nevyžaduje externé nabíjanie. Kombinovaná spotreba podľa WLTP sa pohybuje od 4,5 do 4,8 litra, čo výrazne znižuje prevádzkové náklady.

Zákazníci majú na výber dve motorizácie:

  • 1,8 Hybrid

  • 2,0 Hybrid s výkonom 178 koní


Obe verzie ponúkajú tichú, plynulú jazdu a vysoký jazdný komfort. Hybridný systém sa automaticky prispôsobuje aktuálnym podmienkam, takže vodič sa môže sústrediť na prácu, nie na techniku.

Bezpečnosť a technológie bez príplatkov


V štandarde ponúka Toyota Corolla TS kombi balík Toyota Safety Sense v rámci systému Toyota T-Mate. Ten zahŕňa moderné asistenčné prvky, ktoré pomáhajú predchádzať nehodám, znižujú riziko prestojov a zvyšujú bezpečnosť posádky.

Samozrejmosťou je digitálny 12,3-palcový prístrojový panel a multimediálny systém Toyota Smart Connect PRO s 10,5-palcovou obrazovkou, cloudovou navigáciou a online aktualizáciami. Vozidlo tak zostáva technologicky aktuálne aj po rokoch používania.

Výhodná cena ako podpora podnikania


Toyota Corolla TS kombi modelového roku 2026 vstupuje na slovenský trh s cenovým zvýhodnením až do 3 600 eur. Základná cena začína už od 24 990 eur.

Pri výkupe starého vozidla akejkoľvek značky je možné získať dodatočnú zľavu až do 2 000 eur, zákazníci môžu využiť aj 25 % zľavu na zimné kolesá. Zvýhodnenia platia pre vozidlá skladom aj pre objednávky do výroby.

Pre firmy a živnostníkov pripraví špeciálnu ponuku priamo ktorýkoľvek autorizovaný predajca. K dispozícii je samozrejme aj operatívny leasing KINTO bez akontácie, s nízkou mesačnou splátkou a flexibilnými podmienkami.

Rozumná investícia do každodennej práce


Toyota Corolla TS kombi modelového roku 2026 je už dostupná v slovenských showroomoch. Pre podnikateľov, ktorí hľadajú dlhodobo spoľahlivé, úsporné a praktické vozidlo, predstavuje jednu z najrozumnejších volieb na trhu.

Stačí si ju vyskúšať a presvedčiť sa, že podnikanie môže ísť aj bez zbytočných starostí.

Informačný servis


Zdroj: SITA.sk - Toyota Corolla Touring Sports: Kombi pre podnikanie, ktoré šetrí peniaze, čas aj nervy © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: automobily PR
