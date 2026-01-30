|
Piatok 30.1.2026
Toyota Corolla Touring Sports: Kombi pre podnikanie, ktoré šetrí peniaze, čas aj nervy
Tagy: automobily PR
Toyota Corolla Touring Sports v modelovom roku 2026 prináša ideálnu kombináciu priestoru, moderného hybridného pohonu a výhodnej ceny. Pre živnostníkov a malé firmy je to auto, ktoré podporuje podnikanie bez ...
30.1.2026 (SITA.sk) - Toyota Corolla Touring Sports v modelovom roku 2026 prináša ideálnu kombináciu priestoru, moderného hybridného pohonu a výhodnej ceny. Pre živnostníkov a malé firmy je to auto, ktoré podporuje podnikanie bez zbytočných kompromisov.
Vybrať správne auto na podnikanie znamená myslieť dopredu. Malí podnikatelia a živnostníci dnes nehľadajú len pekný dizajn, ale najmä spoľahlivosť, nízke náklady, dostatok priestoru a dlhodobú hodnotu. Presne tieto vlastnosti už roky potvrdzuje Toyota Corolla, ktorá patrí medzi najpredávanejšie modely sveta.
Vo verzii Touring Sports (TS) prináša Corolla ideálne riešenie pre každodennú pracovnú realitu – od rozvozov tovaru cez servisné výjazdy až po rodinné výlety po pracovnom týždni.
Toyota Corolla TS kombi ponúka takmer 600 litrov batožinového priestoru, vďaka čomu bez problémov pojme náradie, vzorky, techniku aj väčšie zásielky. Zároveň si zachováva komfort osobného auta, čo ocení vodič pri dlhších trasách aj každodennom dochádzaní.
V praxi to znamená jedno vozidlo pre podnikanie aj súkromný život – bez nutnosti kompromisov.
Modelový rok 2026 prináša najnovšiu generáciu plne hybridného pohonu, ktorý nevyžaduje externé nabíjanie. Kombinovaná spotreba podľa WLTP sa pohybuje od 4,5 do 4,8 litra, čo výrazne znižuje prevádzkové náklady.
Zákazníci majú na výber dve motorizácie:
Obe verzie ponúkajú tichú, plynulú jazdu a vysoký jazdný komfort. Hybridný systém sa automaticky prispôsobuje aktuálnym podmienkam, takže vodič sa môže sústrediť na prácu, nie na techniku.
V štandarde ponúka Toyota Corolla TS kombi balík Toyota Safety Sense v rámci systému Toyota T-Mate. Ten zahŕňa moderné asistenčné prvky, ktoré pomáhajú predchádzať nehodám, znižujú riziko prestojov a zvyšujú bezpečnosť posádky.
Samozrejmosťou je digitálny 12,3-palcový prístrojový panel a multimediálny systém Toyota Smart Connect PRO s 10,5-palcovou obrazovkou, cloudovou navigáciou a online aktualizáciami. Vozidlo tak zostáva technologicky aktuálne aj po rokoch používania.
Toyota Corolla TS kombi modelového roku 2026 vstupuje na slovenský trh s cenovým zvýhodnením až do 3 600 eur. Základná cena začína už od 24 990 eur.
Pri výkupe starého vozidla akejkoľvek značky je možné získať dodatočnú zľavu až do 2 000 eur, zákazníci môžu využiť aj 25 % zľavu na zimné kolesá. Zvýhodnenia platia pre vozidlá skladom aj pre objednávky do výroby.
Pre firmy a živnostníkov pripraví špeciálnu ponuku priamo ktorýkoľvek autorizovaný predajca. K dispozícii je samozrejme aj operatívny leasing KINTO bez akontácie, s nízkou mesačnou splátkou a flexibilnými podmienkami.
Toyota Corolla TS kombi modelového roku 2026 je už dostupná v slovenských showroomoch. Pre podnikateľov, ktorí hľadajú dlhodobo spoľahlivé, úsporné a praktické vozidlo, predstavuje jednu z najrozumnejších volieb na trhu.
Stačí si ju vyskúšať a presvedčiť sa, že podnikanie môže ísť aj bez zbytočných starostí.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Toyota Corolla Touring Sports: Kombi pre podnikanie, ktoré šetrí peniaze, čas aj nervy © SITA Všetky práva vyhradené.
Informačný servis
