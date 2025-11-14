|
Piatok 14.11.2025
Meniny má Irma
Denník - Správy
14. novembra 2025
Ticho ktoré bolí: Keď sa hanba stane prekážkou diagnózy
Tagy: Kožné ochorenia PR
Pacienti roky trpia bolesťou, vytekajúcim zapáchajúcim hnisom a hanbou, kým sa dostanú k správnej diagnóze. Odborníci sa zhodujú: HS nie je len kožné ochorenie, ale systémový problém, ktorý si ...
14.11.2025 (SITA.sk) - Pacienti roky trpia bolesťou, vytekajúcim zapáchajúcim hnisom a hanbou, kým sa dostanú k správnej diagnóze. Odborníci sa zhodujú: HS nie je len kožné ochorenie, ale systémový problém, ktorý si vyžaduje multidisciplinárnu liečbu a citlivý prístup.
Mnohí pacienti roky netušia, že ide o diagnózu, ktorú možno liečiť (i keď nie je možné ju vyliečiť). Niekedy lekári posielajú pacientov z jedného oddelenia na druhé, inokedy sa hanbia o probléme hovoriť. Niektorí si dokonca myslia, že ide o dôsledok "zlej hygieny". To je mýtus. HS nie je infekčná, ani nie je dôsledkom nedostatočnej starostlivosti o pokožku alebo nesprávnu hygienu.
"Pacienti s hidradenitídou často putujú roky medzi ambulanciami – od chirurgov po gynekológov – a riešia sa len dôsledky, pričom pátranie po príčine je vždy neúspešné. Ak by boli všeobecní lekári a iní špecialisti viac informovaní, diagnózu HS by bolo možné stanoviť oveľa skôr," hovorí MUDr. Martina Part, PhD., MPH, dermatologička, špecialista na manažment liečby a kontroly ochorenia hidradenitis suppurativa (HS), UNB Bratislava-Staré mesto.
Hovorí tiež, že diagnostika HS sa aj z týchto dôvodov oneskoruje o 8 až 20 rokov.
Podľa jej slov je HS chronické hnisajúce zápalové ochorenie apokrinných potných žliaz. "Od iných bežných zápalových procesov sa líši tým, že má recidivujúci charakter. Opakovane sa na rovnakom mieste vytvárajú bolestivé zápalové uzly a abscesy, ktoré sa časom zväčšujú, môžu vytvoriť fistuly, ktoré hnisajú, tečú, zapáchaj, a spôsobujú rozsiahle jazvy."
Včasná diagnostika a moderná biologická liečba pritom môžu pacientom výrazne zlepšiť život. Niektorí po rokoch bolesti a hanby konečne zažijú úľavu.
"Odhaduje sa, že na Slovensku žije približne 58 000 pacientov s HS. Reálne číslo však môže byť vyššie, pretože mnohí sú nesprávne diagnostikovaní – často sa liečia u iných špecialistov na opakujúce sa abscesy, ktoré však majú úplne inú príčinu." konštatuje MUDr. M.Part, PhD., MPH.
Hidradenitis suppurativa (HS) je chronické zápalové hnisavé ochorenie apokrinných potných žliaz – teda tých, ktoré sa nachádzajú na miestach, kde sa vytvára telesný pach. Od bežných kožných zápalov sa líši tým, že má recidivujúci charakter – opakovane sa na rovnakom mieste vytvárajú bolestivé zápalové uzly a abscesy, ktoré sa časom zväčšujú a spôsobujú rozsiahle jazvy.
Zápaly sa objavujú na miestach, kde sa koža trie o kožu alebo kde je viac potných žliaz: podpazušie, slabiny, zadok, pod prsníkmi, v okolí genitálií, pupka či stehien.
Na začiatku ide často len o malé hrčky, ktoré pripomínajú akné. No časom sa môžu rozširovať, spájať, vytvárať fistuly (kanáliky pod kožou) a jazvy. Najťažšie formy HS dokážu vážne zhoršiť kvalitu života – sťažujú pohyb, spôsobujú bolesť, zápach, dokonca aj psychickú izoláciu.
Presná príčina ochorenia nie je známa. Predpokladá sa však, že určitú úlohu zohrávajú genetické faktory – konkrétne zmeny v génoch, ktoré ovplyvňujú činnosť enzýmov zodpovedných za obnovu pokožky. K rizikovým faktorom patria aj hormonálne zmeny, fajčenie, nadváha, či stres.
HS najčastejšie postihuje mladé ženy po puberte až do stredného veku, zvyčajne medzi 20. až 45. rokom života. Mnoho pacientov spoznáva prvé príznaky už v období puberty, keď sa aktivujú potné a mazové žľazy. Ochorenie sa nevyhýba ani mužom, u detí sa vyskytuje zriedkavo.
HS je kožné ochorenie, ktoré patrí do kompetencie kožného lekára, avšak nie je možné pacienta adekvátne liečiť bez úzkej spolupráce s inými lekármi z iných špecializovaných odborov. Správny manažment pacienta s hidradenitídou spočíva v úzkej multidisciplinárnej spolupráci. Je to dané jednak prejavmi samotného ochorenia a liečbou, dopadom ochorenia na pacienta, ale aj komorbiditami, či komplikáciami ochorenia.
"HS patrí medzi najbolestivejšie dermatologické ochorenia – pacienti často opisujú bolesť na škále (0-10) od osem do desať. Zápaly ich obmedzujú v práci, v štúdiu aj v osobnom živote. To všetko vedie k úzkostiam, depresiám a strate sebavedomia," hovorí MUDr. Barbara Ivanková, MBA, dermatovererologička, Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice.
"Pacienti sa hanbia, cítia sa odmietnutí a izolovaní. Preto je dôležité liečiť nielen kožu, ale aj dušu. Empatia, otvorená komunikácia a psychologická podpora sú rovnako dôležité ako samotná liečba," dodáva.
Ochorenie svojím charakterom, chronicitou a intenzitou má výrazný vplyv aj na psychiku pacienta. Pacient trpí poruchami spánku, frustráciou, depresiami, pocitmi izolovanosti. Cíti sa limitovaný, nenaplnený, musí sa vzdať niektorých aktivít a vecí, pri ktorých cítil radosť a spokojnosť. Pacienti musia do značnej miery prispôsobiť svoj život ochoreniu. Väčšina pacientov má psychické poruchy a samovražedné sklony. V tejto súvislosti je povinnosťou lekárov poskytnúť pacientovi plnú podporu a sprostredkovať mu možnosti liečby – vrátane psychologickej a psychiatrickej.
Dôležitú úlohu pri stanovení diagnózy zohrávajú gynekológovia. Ide o veľmi špecifické ochorenie, niekedy vyzerá ako folikulitída alebo bežný absces, ktorý majú ženy často, pretože sa holia. "Úloha gynekológa je jednoznačná – myslieť na túto diagnózu a vedieť ju rozpoznať. HS nie je jednoduché stanoviť. To, že sa pacientka u nás vyzlieka a vidíme jej intímne zóny, nám významne pomáha. Ide o veľmi špecifické ochorenie, ktoré sa niekedy zamieňa s folikulitídou (zapáleným vlasovým vačkom) alebo bežným abscesom. Ak sa problémy opakujú v rovnakej lokalite, bolia alebo sú viazané na menštruačný cyklus, je dôležité nezľahčovať situáciu a zvážiť HS. Typické pre HS je výskyt týchto zapálených miest v podpazuší, slabinách, pod prsiami , v anogenitálnej oblasti a časté opakovanie zápalov. Treba sa spýtať aj na rizikové faktory ako je výskyt tohto ochorenia v rodine, fajčenie, obezita a posúdiť aj životný štýl. Ak sa viaceré vyššie uvedené faktory stretajú, je potrebné pacienta poslať k dermatológovi, ideálne do centra so skúsenosťami s HS." hovorí MUDr. Iveta Ruttkayová. PhD – gynekologička, Centrum asistovanej reprodukcie GIN-FIV, Žilina.
Podľa jej slov sa HS môže objaviť často s nástupom prvej menštruácie. Progesterón, ktorý stúpa pred menzes má imunopresívny účinok a môže odkryť autoimunitné procesy.
HS podľa jej slov ovplyvňuje intímny a partnerský život. "Sexualita a vizuálny vnem sú veľmi prepojené. Už len to, že žena vie, že má v intímnej oblasti zmeny, jej bráni v uvoľnení a v intimite. Navyše, HS je typická mokvaním a zápachom, čo je pre ženy mimoriadne nepríjemné. Na rozdiel od iných kožných ochorení HS produkuje vo veľkej miere zapáchajúcu tekutinu, čo je aj ťažké ošetrovať. Okrem toho je prítomná chronická bolesť– či už z dôvodu fistúl, jaziev alebo podráždeného tkaniva. Toto ochorenie zásadne ovplyvňuje intímny život a často vedie aj k psychickým problémom či depresiám a neschopnosti mať sex a vôbec sa odhaliť." dodáva MUDr. Ruttkayová.
Pre správny výber terapie je potrebné správne stanoviť závažnosť ochorenia. Na stanovenie závažnosti sa používajú skórovacie systémy, najčastejšie Hurleyho škála, HS-PGA a IHS4, pri zhodnotení efektu terapie HiSCR. Hurley systém klinickej závažnosti HS sa často používa na klasifikáciu závažnosti hidradenitis suppurativa.
Systém rozdeľuje pacientov s HS do troch štádií podľa rozsahu ochorenia:
Ojedinelé alebo málo početné izolované moduly/abscesy bez sínusov a jazvenia. Zápaly sa často liečia lokálne, napríklad antiseptickou starostlivosťou alebo lokálnymi masťami.
Recidivujúce viacpočetné abscesy a noduly, lézie s tvorbou sínusov a jazvenia. Môžu sa vytvárať jazvy a tunely pod kožou, ktoré prepájajú jednotlivé hrčky.
Difúzne postihnutie alebo viaceré vzájomne prepojené sínusy a abscesy v celej anatomickej oblasti. Zápaly sú rozsiahle, prepojené a môžu pokrývať väčšiu časť postihnutej oblasti (napríklad obidve podpazušia alebo zadok). Prítomné sú hlboké fistuly a opakujúce sa abscesy.
Liečba HS má byť podľa aktuálnych odporúčaní komplexná. Z kožného hľadiska sa dá využiť topická alebo celková liečba. Účinnou formou závažnejších foriem HS je biologická liečba (pri strednej ťažkom a ťažkom štádiu). Integrálnou súčasťou liečenia pacientov s HS je ošetrovateľská starostlivosť. Pacient môže mať v rovnakom čase na svojom tele rany s rôznym povlakom, v rôznom štádiu hojenia a s rôznou secernáciou. Správna ošetrovateľská starostlivosť dokáže pomôcť rýchlejšiemu hojeniu, znížiť bolestivosť a redukovať zápalovú nálož v organizme.
Ruka v ruke s farmakologickou a ošetrovateľskou liečbou HS ide liečba chirurgická. Chirurgicky sa ošetrujú najmä bolestivé, výrazné a na liečbu nereagujúce prejavy hidradenitídy. Drobné zákroky ako punkcia, incízia a kontraincízia sa vykonávajú pri lokálnej anestézii, k väčším sa privolávajú chirurgovia a plastickí chirurgovia. Chirurgovia realizujú parciálnu, alebo totálnu extirpáciu / excíziu prejavov, s následným per primam alebo per secundam hojením. Niekedy je nutné vzhľadom na plochu a lokalizáciu pristúpiť k lalokovým plastikám, v krajnom prípade aj k vloženiu kožných štepov.
"Hidradenitídu neliečime len skalpelom, ale aj dôverou pacienta. Ak sa ložiská dostanú do chronického štádia, spontánne sa nezahoja. Musia sa chirurgicky odstrániť a vzniknutý defekt rekonštruovať tak, aby bol pacient spokojný funkčne aj esteticky," vysvetľuje MUDr. Matúš Baran, MBA, MPH, PhD. – primár plastickej chirurgie, FNsP, J.A. Reimana Prešov.
"Cieľom operácie nie je len odstrániť zápal, ale aj pomôcť pacientovi vrátiť sa do života bez bolesti a hanby. Mnohí stratili dôveru v systém po rokoch nesprávnej diagnostiky. Získať ju späť je často ťažšie ako samotná operácia," dodáva.
Hidradenitis suppurativa nie je len kožné ochorenie – je to diagnóza, ktorá zasahuje telo aj dušu. Včasné rozpoznanie, multidisciplinárna spolupráca a otvorený dialóg s pacientom môžu zásadne zmeniť kvalitu života ľudí s týmto ochorením.
Tlačová konferencia Ticho ktoré bolí: Keď sa hanba stane prekážkou diagnózy, ktorá sa uskutočnila 13.11.2025 bola podujatím spoločnosti Novartis Slovakia, Žižkova 22B 81102 Bratislava.
Content ID: FA-11553713, dátum schválenia: 11/2025.
Tento článok nie je autorským obsahom SITA.sk. Bol dodaný klientom, uverejnený ako platený PR článok.
Zdroj: SITA.sk - Ticho ktoré bolí: Keď sa hanba stane prekážkou diagnózy © SITA Všetky práva vyhradené.
