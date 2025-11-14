|
Piatok 14.11.2025
Meniny má Irma
|Denník - Správy
Aj tí najvýkonnejší potrebujú pomôcť
Pod pravým rebrovým oblúkom je lokalizovaný orgán, ktorý u dospelého človeka váži približne kilo a pol. Je to zároveň orgán, v ktorom sa tvorí žlč. Áno, tvorí - v žlčníku, hoci jeho názov k tomu ...
14.11.2025 (SITA.sk) - Pod pravým rebrovým oblúkom je lokalizovaný orgán, ktorý u dospelého človeka váži približne kilo a pol. Je to zároveň orgán, v ktorom sa tvorí žlč. Áno, tvorí – v žlčníku, hoci jeho názov k tomu navádza- sa žlč len zhromažďuje. Pečeň je zároveň jedným z orgánov, ktorý v každom momente obsahuje asi desatinu celového objemu krvi v krvnom obehu. Krv tam má svoje úlohy – nie je tam len preto, aby mala pečeň svoju nezameniteľnú farbu, no najmä preto, že v úzkom prepojení z krvou pečeň plní viac, ako 500 životne dôležitých úloh. Ste prekvapení, že sa nestará len o odbúravanie liekov či alkoholu?
Medzi jej najzásadnejšie úlohy patrí práve selekcia látok z krvi. Všetka krv prechádzajúca tráviacim traktom aj so živinami i odpadovými látkami putuje do pečene. Tam sa všetko prijaté triedi na látky, ktoré potrebujeme a na to, čo je navyše. Z toho, čo pečeň "schváli", vzniká energia. Živiny z potravy sa tam premieňajú na látky, s ktorými vie naše telo hospodáriť. Pečeň funguje aj ako zásobáreň glykogénu – látky, ktorú dokáže premeniť na glukózu vždy vtedy, keď ju potrebujeme – dala by sa preto považovať aj za akýsi centrálny sklad rýchlo dostupnej energie. Z toho automaticky vyplýva aj ďalšia z jej nenahraditeľných funkcií – udržiava stabilnú hladinu glukózy v krvi. Keď prijmeme viac cukru, pečeň ho vo forme glykogénu odloží na čas, keď sa nám "niečo sladké" navyše bude hodiť. Významnou mierou sa podieľa aj na metabolizme bielkovín, pretože reguluje hladiny aminokyselín – ich základných stavebných kameňov. Jedovatý amoniak premieňa na močovinu, ktorú je telo schopné vylúčiť močom a odbúrava aj bilirubín, ktorý vzniká pri zániku červených krviniek.
Pečeň všetko, čo ňou prechádza premieňa na formy využiteľné pre telo alebo na netoxické formy – z toho by automaticky malo vyplývať, že sa v nej zhromažďujú toxické látky. Práve kvôli tomu majú niektorí ľudia tendenciu snažiť sa pečeň detoxikovať. Na to, či je to opodstatnené sme sa spýtali výživovej poradkyne Janky Trebulovej: "Často sa stretávam s otázkou, aký je najlepší spôsob na detoxikáciu organizmu. Ľudia sa už podelili so všeličím- od pitia štiav až po dlhodobé či krátkodobé hladovky. Zabúda sa pritom na to, že náš organizmus je múdry a má samočistiace schopnosti – pri množstve toxických vplyvov by sme bez nej neprežili. Najdôležitejším orgánom, ktorý nám pomáha zbavovať sa škodlivín je pečeň. Ideálne by bolo nezaťažovať ju mastným, vyprážaným jedlom, alkoholom a mnohými inými škodlivinami. Je dobré uprednostňovať ľahké jedlá, konzumovať chudé mäso, veľa zeleniny, celozrnných výrobkov. Ak však zhrešíme, nič sa nedeje. Dôležité je, aby konzumácia nevhodných jedál netrvala dlho. Vtedy dochádza aj k tomu, že pečeň je zaťažená a po dlhšom čase už nemusí fungovať tak ako by mala. Preto je vhodné jej pomôcť zregenerovať sa a podporiť jej funkciu. Okrem odľahčenej stravy sa to podarí napríklad vďaka účinkom pestreca mariánskeho, u ktorého sa preukázal veľmi pozitívny vplyv na pečeň. V kombinácii s ďalšími zložkami, ktoré pozitívne vplývajú na pečeň, vie veľmi dobre podporiť jej správne fungovanie."
V prípade, že vaše svedomie v tomto smere nemá čistý štít a ľúbite si uletieť na údeninách či fastfoodoch, dobrým spôsobom, ako svojej ťažko skúšanej pečeni uľahčiť prácu je odľahčiť – ako radí výživová poradkyňa a pomôcť jej, aby nebolo telo odkázané len na svoje samočistiace schopnosti. Dobrými pomocníkmi sú overené dary prírody spracované špičkovými technológiami s pridanými vitamínmi a minerálmi, ktoré regeneráciu pečene urýchlia.
Medzi najznámejších pomocníkov pri únave patrí Pestrec mariánsky, ktorý podporuje funkcie pečene a trávenie. Podobné benefity pečeni ponúka aj artičok – zaujímavá potravina, ktorú Slováci zvyčajne konzumujú len ako spestrenie pizze - ktorý je navyše spájaný aj so schopnosťou regulácie telesnej hmotnosti. K ďalším zložkám patrí cholín, ktorý prispieva k normálnemu metabolizmu homocysteínu a ovplyvňuje normálny priebeh metabolizmu tukov. Ak si k tomu pripočítate ešte 100 % dávku kyseliny listovej (B9), máte vyhraté. Kyselina listová je totiž zradná aj v tom, že môžete zjesť aj 2 kilá vareného špenátu a nepomôžete si. Tepelnou úpravou sa totiž z potravín, ktoré ju prirodzene obsahujú vytráca. Predstavte si, že jeden pomocník obsahuje okrem vyššie spomenutého aj 100 % objemu vitamínu B12, ktorý tiež spraví pečeni dobrú službu, keďže sa podieľa na mnohých metabolických procesoch v tele. V neposlednom rade treba spomenúť aj zinok, ktorý mnohí poznajú v kontexte s dobrou imunitou -ale už menej ľudí vie, že vplýva aj na trávenie makroživín, bielkovín a ochraňuje bunky pred oxidačným stresom.
Predstavte si, že by ste mohli takéhoto šikovného pomocníka mať doma a siahnuť po ňom vždy, keď to potrebujete. Pomoc pečeni môžete v tejto sezóne zahájiť len 1 kapsulou doplnku výživy Hepactum FORTE® od NaturaMed denne. Využite príležitosť vyskúšať unikátny Hepactum FORTE® na jeden mesiac zadarmo. Po zaplatení poštovného a balného vo výške 1, 95 eur vám do pohodlia domova doručíme mesačnú dávku tohto šikovného pomocníka pečene. Kliknite sem a nechajte účinky hovoriť samé za seba.
Tento článok nie je autorským obsahom SITA.sk. Bol dodaný klientom, uverejnený ako platený PR článok.
Zdroj: SITA.sk - Aj tí najvýkonnejší potrebujú pomôcť © SITA Všetky práva vyhradené.
