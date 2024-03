Tichý plač. Napínavá detektívka zo série Josie Quinnová

Autorka Lisa Reganová využila dynamiku, množstvo prekvapení, má to švih, napätie a vy si užívate čítanie vďaka jej štýlu. Skvele premyslené, pohltí vás na prvých stranách a potom udržiava v strehu. Dobre vykreslené postavy, Josie, Misty, Noah, Gretchen, Mett, dokonca aj šéf Chitwood, či Josiin ex snúbenec Luke.

Keď je sedemročná Lucy Rossová unesená z kolotoča v dentonskom mestskom parku, detektívka Josie Quinnová sa aj so svojim tímom zapojí do usilovného pátrania. Je to práve ona, kto nájde Lucin trblietavý motýlí batôžtek, vo vnútri ktorého je napchatý odkaz s ničivým posolstvom...

„Toto je obsah ruksaku,“ povedal Hummel. „Overte si u jej rodičov, či jej patrí obsah ruksaku, hoci vzhľadom na okolnosti a tento lístok som si stopercentne istý, že je to batoh Lucy Rossovej.“ Josie sa naklonila ponad stôl a prečítala rukou písaný odkaz. Pri každom slove ju zamrazilo.

Už je preč, Lucy malá, tá s hračkami sa nezahrá.

Dočkajte času a uvidíte ju znovu, vráťte sa domov, inak máte smolu. Zdvihnite radšej každý hovor, inak sa Lucy nevráti domov.

Mettner zapískal. „Šéfka mala pravdu, “ povedal.

Druhý deň získajú Lucini rodičia aj policajný tím a FBI na chvíľku nádej, keď zdvihnú hovor a myslia si, že volá opatrovateľka - namiesto toho sa však na linke ozve mrazivý mužský hlas. Polícia sa ponáhľa do bytu pestúnky, len aby našla jej bezvládne telo v spleti prestieradiel na posteli. Každý nový telefonát od niekoho prepojeného s rodinou končí šokujúcim nálezom ďalšieho tela. Zvrátený vrah sa chce evidentne pomstiť a nezastaví sa, kým rodina Rossových nebude na kolenách...

Intuícia Josii napovedá, že Lucini rodičia jej nehovoria celú pravdu, ale niečo jej stále bráni v tom, aby prenikla do prípadu hlbšie. Možno je to jej vlastné tajomstvo? Má Josie dosť síl na to, aby tento prípad vyriešila? Pokiaľ chce Lucy priviesť domov živú, nemá na výber...

je jedna z najlepších "reganoviek". Sériu s Josie si obľúbite od prvej knihy. V tejto časti ide napohľad o bežnú, už veľakrát spracovanú tému - únos malého dievčatka z detského ihriska za čudných okolností. Dokonca bola na blízku samotná detektívka Josie Quinnová, no únosca dokázal všetkých oklamať a dievčatko odtiaľ dostal v podstate všetkým priamo pod nosom...Túto tému však Lisa Regan spracovala opäť trošku inak, určite pútavejšie a prekvapivejšie, ako mnohí iní autori.