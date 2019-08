Tierney sa dohodol na zmluve s Arsenalom, Celtic odmietol dve ponuky

Hráči Celtic Glasgow. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Londýn 8. augusta (TASR) - Škótsky futbalista Kieran Tierney sa v prípade zrealizovania prestupu zo škótskeho Celticu Glasgow do Arsenalu Londýn už vopred dohodol na podpísaní 5-ročného kontraktu. Vedenie Celticu všakuž dvakrát zamietlo prestupovú čiastku, ktorá by sa aj tak mala pohybovať v rekordných výškach v rámci histórie škótskych prestupov.Dvadsaťdvaročný talentovaný obranca aj napriek stále prebiehajúcim rokovaniam podstúpi v Londýne lekársku prehliadku a prediskutuje svoju budúcnosť. K možnému transferu sa po zápase kvalifikácie o postup do Ligy majstrov na pôde rumunského Klužu (1:1) vyjadril aj kouč Celticu Neil Lennon:Tierney v tomto kalendárnom roku naskočil vinou pretrvávajúcich zdravotných problémov len do deviatich zápasov. Počas leta absolvoval operáciu dvojitej prietrže v brušnom svalstve. Informáciu priniesol portál bbc.com.