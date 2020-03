Tieto jarné kúsky by nemali v pánskom šatníku rozhodne chýbať

Pozrime sa teda na to, aké farebné prevedenia nás v pánskej kolekcii tentokrát čakajú.

Najmä zimné obdobie je typické oblečením, ktoré sa vyznačuje svojou jednotvárnosťou a neutrálnym sfarbením. Odtiene čiernej a šedej v kombinácii s tmavomodrou farbou sú na takéto počasie ako stvorené. Niekedy však priestor v zimných outfitoch dostávajú aj tlmené pastelové odtiene. Pánsky šatník treba s príchodom jari podrobiť zmenám a oživiť ho niečím originálnym. Nový dizajn, trendové oblečenie a pestré farebné odtiene sú v tomto jarnom období absolútnou nevyhnutnosťou.

Mikina so zaujímavým spracovaním

Zaujímavá myšlienka, originálne poslanie a úplne dizajnová značka. Napapijri mikiny sú dokonalou odpoveďou, ako to všetko skĺbiť. Táto talianska značka je totiž inšpirovaná severskými koreňmi a takéto originálne spracovanie si získa skutočne každého. Či už to bude dobrodružná povaha, nadšenec do módnych trendov alebo niekto, kto len hľadá univerzálny a nadčasový kúsok, s týmito mikinami si rozhodne každý príde na to svoje.

Náhrada za obyčajné tričko

Máte vo svojom šatníku klasické čierne tričko? Je pochopiteľné, prečo ste sa preň rozhodli. Určite ste si totiž neraz pri outfitoch povedali, že práve s týmto tričkom rozhodne nič nepokazíte. A čo tak doplniť takýto kúsok aj o pútavejšie prevedenie so zaujímavou potlačou? Karl Lagerfeld tričká sú toho jasným príkladom. Toto dizajnové prevedenie už samotné veľa napovedá a rozhodne by malo tvoriť súčasť pánskeho šatníka. Veď kto by nechcel nosiť čo i len jednu jedinú vec od tohto svetoznámeho dizajnéra?

Biela košeľa v šatníku nestačí

V každom pánskom šatníku by nemala chýbať aspoň jedna poriadna biela košeľa na rôzne formálne príležitosti a iné významné spoločenské udalosti. Okrem nej by však bolo viac ako vhodné mať aj jej iné farebné odtiene či siahnuť aj po tých vzorovaných. Luxusné košele značky Guess Marciano sú nielen zárukou maximálnej kvality, ale sú navyše aj garanciou, že práve v týchto košeliach budete vyzerať skutočne elegantne. Svoj šatník s týmito košeľami oživíte nielen so vzormi, ale spestríte ho aj s novými farbami.

S príchodom jari nastáva ideálny čas na rozšírenie farebnej škály pánskeho šatníka. Zabudnite na neutrálne tóny, vyhnite sa výlučne len tým čiernym alebo sivým a oživte si svoje oblečenie o pestré kúsky v žiarivých farebných odtieňoch. Nádych žiarivej farby môžete do vášho šatníka pridať aj s týmito modernými značkami. Nielenže sa pohodlne nosia, ale sú aj jednoznačným prínosom v podobe sviežej energie a pozitívnej nálady.

Zdroj obrázka:

InnerVisionPRO / Shuttestock.com