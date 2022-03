Tiger Wood bol uvedený do medzinárodnej Siene slávy, v príhovore ani raz nespomenul svoj triumf (video)

10.3.2022 (Webnoviny.sk) - Svetoznámy americký golfista Tiger Woods bol v stredu uvedený do medzinárodnej Siene slávy. Slávnostný ceremoniál sa mal konať už minulý rok, ale vinou pandémie ho boli organizátori nútení presunúť.Ceremoniál sa konal v Ponte Vedra Beach na Floride a Woods ďakovný prejav venoval svojej štrnásťročnej dcére Sam a podelil sa o svoj životný príbeh, pričom nespomenul ani jedno zo svojich 82 víťazstiev na PGA Tour , či 15 z Majors turnajov a vyhol sa aj zmienke o ôsmich operáciách, ktoré počas kariéry podstúpil."Ak nebudeš tvrdo pracovať a nevynaložíš dostatočné úsilie, tak nedosiahneš potrebné výsledky, ale najmä si to nezaslúžiš. Všetko si treba zaslúžiť, to definovalo moju výchovu a moju kariéru,“ povedal Woods.Okrem už takmer legendárneho Američana boli ocenení aj bývalý komisár PGA Tour Tim Finchem, niekdajšia elitná hráčka Susie Maxwellová Berningová a dizajnérka golfových ihrísk Marion Hollinsová.