Haraus na paralympiáde získal bronz v obrovskom slalome, Slováci majú v curlingu na vozíku na dosah semifinále

10.3.2022 (Webnoviny.sk) -Slovensko získalo na zimných paralympijských hrách v čínskom Pekingu ďalšiu medailu. Vo štvrtkovom obrovskom slalome sa o ňu postaral Miroslav Haraus , ktorý medzi zrakovo znevýhodnenými mužmi skončil tretí a vyjazdil si bronz.S navádzačom Marošom Hudíkom mu patrila 3. priečka aj po prvom kole, v druhom si zisk medaily poistili agresívnou jazdou na hranici rizika. Na2022 má Slovensko aktuálne bilanciu 3 - 0 - 1."Bolo náročné sa nastaviť na tieto preteky. Chcel som využiť číslo jeden na štarte a to mi aj v 1. kole vyšlo. V druhom kole sa v niektorých bránach tvorili jamy a ryhy, na to sme si museli dávať pozor," povedal po zisku bronzu Haraus, ktorý získal už šiestu paralympijskú medailu v kariére (1 - 1 - 4).Bez medaily napokon zostal úplne nevidiaci Marek Kubačka (nav. Mária Zaťovičová ), ktorému po 1. kole patrila 5. pozícia a napokon obsadil 4. stupienok. Je to pre neho najlepší výsledok na, doterajším maximom pre neho bola 5. priečka v obrovskom slalome z Pjongčangu 2018. Jakub Krako (nav. Branislav Brozman) vo štvrtok nedokončil prvé kolo.Zlato získal mladý Rakúšan Johannes Aigner, ktorý o 1,68 s. zdolal lídra po prvom kole a obhajcu najcennejšieho kovu v tejto disciplíne z Pjongčangu 2018 Taliana Giacoma Bertagnolliho. Tretí Haraus za víťazom zaostal o 5,58 s. a štvrtý Kubačka o 7,13 s.Medzi stojacimi mužmi bol Martin France po prvom kole sedemnásty a v druhej desiatke sa udržal aj po druhej jazde, celkovo ho klasifikovali na 18. poste. V piatok 11.3. je v Jen-čchingu na programe obrovský slalom žien.Slovenskí reprezentanti v curlingu na vozíku sú na prahu veľkého úspechu - účasti v semifinále na zimných paralympijských hrách. Slováci v čínskom Pekingu vo štvrtok ráno zdolali v základnej skupine po parádnom obrate Švajčiarov 8:6 a z deviatich duelov majú bilanciu šesť triumfov a tri prehry. Na čele hodnotenia sú Číňania so Švédmi (7-2), tretia priečka patrí Kanaďanom (7-3).Tieto výbery už majú istotu semifinále. Slovenský tím je priebežne na 4. priečke a pred sebou má ešte večerný súboj proti Estóncom (12.35 h. SEČ). Na istotu postupu potrebujú Slováci zvíťaziť, postačí im však aj zaváhanie Lotyšov v súbojoch proti Britom alebo Číňanom.Súboj Slovákov proti Švajčiarom sa niesol v znamení miernej prevahy Helvétov. Tí po štvrtom ende viedli 4:1 a po šiestom 6:3, no prišla siedma hra a v nej päťbodový zápis zverencov trénera Františka Pitoňáka. Tímy začali aj ôsmy end, no v jeho druhej polovici, keď už bol zjavný triumf slovenského výberu, si súperi podali roky a už ho nedohrávali."Neviem, či nám zodpovednosť zväzovala ruky, ale veľmi sa nám v prvej polovici nedarilo. Nejdeme teraz prepočítavať, sústredíme sa na posledný zápas," zhodnotil po súboji skip tímu SR Radoslav Ďuriš.