Tiger Woods sa po ťažkej nehode vrátil z nemocnice domov, prežil vďaka šťastnej zhode okolností

Podstúpil viacero chirurgických zákrokov

Má mu pomôcť návrat domov

18.3.2021 (Webnoviny.sk) - Americký profigolfista Tiger Woods už nie je v nemocnici, ale vrátil sa do svojho domova na Floride. Bude tam pokračoval v ďalšom zotavovaní sa zo zranení, ktoré utrpel pred necelým mesiacom pri hrozivej autonehode.Podľa mnohých najlepší hráč histórie golfu havaroval 23. februára tohto roku v kalifornskom Los Angeles v blízkosti štvrtí Rolling Hills Estates a Rancho Palos Verdes.Woods vtedy úplne zdemoloval svoje SUV, z vozidla ho museli vytiahnuť cez čelné sklo. Prežil údajne len vďaka moderným bezpečnostným technológiám nainštalovaným v aute a šťastnej zhode okolností.V nemocnici podstúpil viacero chirurgických zákrokov, keďže utrpel otvorené zlomeniny končatín. Zdá sa však, že už je z najhoršieho vonku. Tento týždeň na svojom oficiálnom twitterom účte uviedol: "S radosťou oznamujem, že som naspäť doma a pokračujem v zotavovaní. Som vďačný za veľkú podporu a povzbudenia, ktoré sa ku mne za posledných pár týždňov dostali."Golfová legenda sa tiež poďakovala za starostlivosť všetkým zdravotníkom a lekárom. "Budem sa ďalej zotavovať doma a postupne každým dňom budem pracovať na tom, aby som zosilnel,“ doplnil Woods na twitteri.Aj po nehode zostal v kontakte cez 'esemesky' s golfistami Brysonom DeChambeauom a najmä Justinom Thomasom, momentálne svetovým hráčom číslo 2 a jedným z jeho najbližších golfových priateľov. Golfový profesionál z Írska, Rory McIlroy v rozhovore pre americkú TV stanicu NBC už skôr naznačil, že Woods bude čoskoro doma z nemocnice. Jeho stav by sa mal pomaly zlepšovať a najmä psychicky by mu mal pomôcť návrat do domáceho prostredia, stretnutie s deťmi a rodinou. "Dovolím si za všetkých golfistov povedať, že mu v tejto chvíli prajeme čo najskoršie uzdravenie,“ poznamenal McIlroy.Bývalej svetovej jednotke Woodsovi aktuálne patrí vo svetovom golfovom rebríčku 56. priečka. Vo svojej kariére nazbieral 110 profesionálnych triumfov, najlepším na svete bol takmer nepretržite v rokoch 1997 - 2009. Až päťkrát sa radoval z triumfu na najprestížnejšom turnaji Masters a na konte má 15 titulov z najvyššej kategórie Major. Zatiaľ poslednýkrát sa tešil v roku 2019 v Auguste v štáte Georgia, tradičnom dejisku podujatia Masters.